РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:03, 09 Февраль 2026 | GMT +5

    57 человек госпитализированы с корью в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области увеличивается число заболевших корью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    корь
    Фото: gov.kz

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, с начала года в областную инфекционную больницу были госпитализированы 57 человек. Из них 38 уже выписаны.

    — В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов, в том числе 18 детей и один взрослый. Двое детей проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО было подтверждено заболевания корью у 25 человек. Также отмечалось, что с начала года в регионе зарегистрированы 29 человек с подозрением на корь.

    Теги:
    ЗКО Регионы Казахстана Корь Заболевания
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают