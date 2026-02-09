57 человек госпитализированы с корью в ЗКО

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, с начала года в областную инфекционную больницу были госпитализированы 57 человек. Из них 38 уже выписаны.

— В настоящее время в стационаре находятся 19 пациентов, в том числе 18 детей и один взрослый. Двое детей проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии. Все пациенты находятся под наблюдением врачей, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО было подтверждено заболевания корью у 25 человек. Также отмечалось, что с начала года в регионе зарегистрированы 29 человек с подозрением на корь.