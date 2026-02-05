25 случаев заболевания корью подтверждено в ЗКО

Как сообщила руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова, у 25 заболевших диагноз подтвержден лабораторно, остальные случаи находятся на стадии проверки.

По словам Динары Олжабайкызы, 16 случаев зарегистрированы в Уральске, по четыре — в Бурлинском и Байтерекском районах, один — в Казталовском районе.

— Среди заболевших 24 ребенка в возрасте до 14 лет, в том числе двое — младше одного года. В возрастной группе 16–17 лет зарегистрировано два случая, среди взрослых — один случай. Корь — это острое инфекционное заболевание. При болезни температура тела повышается до 38–40 градусов, развивается общая интоксикация, воспаляются слизистые оболочки глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей. Появляется сыпь, отмечаются общая слабость, головная боль, снижение аппетита и нарушение сна, — рассказала Д. Жанабергенова.

Она добавила, что источником инфекции является больной человек. Вирус передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании и разговоре. С потоками воздуха вирус может распространяться на значительное расстояние. Существует риск заражения даже при вдыхании воздуха в помещении, где находился больной корью. Если человек ранее не болел корью и не был привит против этой инфекции, риск заражения при контакте с больным составляет почти 100 процентов.

Специалист подчеркнула, что корь может вызывать тяжелые осложнения, в том числе воспаление легких (пневмонию), воспаление среднего уха (отит), в отдельных случаях — воспаление головного мозга (энцефалит). После перенесенной кори в течение до дух месяцев наблюдается снижение иммунитета. В этот период ребенок может чаще болеть простудными и вирусными заболеваниями, поэтому рекомендуется оградить его от чрезмерных нагрузок и по возможности, от контактов с больными детьми.

— Единственным надежным способом защиты от заболевания является вакцинация против кори, включенная в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому родителям необходимо проверить, привиты ли их дети от кори и при отсутствии вакцинации получить профилактическую прививку. При появлении первых признаков заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование. Важно строго соблюдать все рекомендации врача и не забывать о мерах профилактики, — добавила руководитель департамента.

Ранее сообщалось, что число заболевших корью детей выросло в Актюбинской области.