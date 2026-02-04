Число заболевших корью детей выросло в Актюбинской области

В Актюбинской области в прошлом году корью заболели всего 32 человека и прошли лечение. В январе этого года число заразившихся вирусом увеличилось в 2,6 раза. Всего 108 человек обратились за медицинской помощью с признаками заболевания, у 88 из них был подтвержден диагноз «корь».

— В городе Актобе зарегистрировано 77 случаев, в Алгинском и Темирском районах — по 2, в Кобдинском, Мартукском и Шалкарском районах — по 1, в Мугалжарском районе — 4 случая. Среди заболевших — 17 младенцев в возрасте до одного года. Кроме того, корь выявлена у 57 детей в возрасте от 1 до 4 лет, которые прошли лечение. Вирусом также заражаются взрослые и подростки, — сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Индира Аяганова.

По ее словам, лица, контактировавшие с заболевшим корью, находятся под медицинским наблюдением в течение 21 дня. В случае отсутствия вакцинации они подлежат иммунизации.

