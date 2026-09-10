Около двух тысяч рейсов отменили в Великобритании из-за сбоя в системе управления воздушным движением

В Великобритании около двух тысяч рейсов были отменены из-за многочасового сбоя в работе системы управления воздушным движением, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Техническая неисправность в системе оператора NATS произошла во вторник, 8 сентября, и привела к массовым задержкам и отменам рейсов. Сотни тысяч пассажиров столкнулись с перебоями в поездках.

После восстановления работы системы крупные аэропорты возобновили полеты, однако последствия сбоя сохранялись и в среду, 9 сентября. Самолеты и экипажи оказались не в тех аэропортах, что продолжило влиять на расписание.

Правительство Великобритании дало NATS неделю на проведение расследования причин произошедшего. Кроме того, власти поручили авиационному регулятору провести независимую проверку.

По данным Reuters, сбой обошелся авиакомпаниям в миллионы фунтов стерлингов.

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