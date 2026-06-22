KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Где в Казахстане чаще всего рождаются двойни и тройни

    За январь–апрель 2026 года в Казахстане зарегистрировали 1926 двоен и 54 тройни. Рождений четверняшек в этот период не зафиксировано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    тройняшки
    Фото: управление здравоохранения Шымкента

    По числу двоен лидируют следующие регионы:

    • Туркестанская область — 263 случая
    • город Алматы — 245 случаев
    • Алматинская область — 175 случаев

    По числу тройняшек первое место разделили:

    • Туркестанская область — 3 тройни (9 новорожденных)
    • Атырауская область — 3 тройни (9 новорожденных)
    • город Шымкент — 3 тройни (9 новорожденных)

    Отмечается, что общее число родившихся в январе–апреле 2026 года достигло 99,4 тыс. детей.

    Кроме того, самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), городе Шымкент (19,39) и Мангистауской области (19,28).

    Ранее сообщалось, что шестая тройня с начала года родилась в Туркестанской области.

    Здравоохранение Роды Регионы Казахстана Статистика Новорожденный
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор