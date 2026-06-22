Где в Казахстане чаще всего рождаются двойни и тройни

За январь–апрель 2026 года в Казахстане зарегистрировали 1926 двоен и 54 тройни. Рождений четверняшек в этот период не зафиксировано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По числу двоен лидируют следующие регионы:

Туркестанская область — 263 случая

город Алматы — 245 случаев

Алматинская область — 175 случаев

По числу тройняшек первое место разделили:

Туркестанская область — 3 тройни (9 новорожденных)

Атырауская область — 3 тройни (9 новорожденных)

город Шымкент — 3 тройни (9 новорожденных)

Отмечается, что общее число родившихся в январе–апреле 2026 года достигло 99,4 тыс. детей.

Кроме того, самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), городе Шымкент (19,39) и Мангистауской области (19,28).

Ранее сообщалось, что шестая тройня с начала года родилась в Туркестанской области.