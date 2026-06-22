Где в Казахстане чаще всего рождаются двойни и тройни
За январь–апрель 2026 года в Казахстане зарегистрировали 1926 двоен и 54 тройни. Рождений четверняшек в этот период не зафиксировано, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.
По числу двоен лидируют следующие регионы:
- Туркестанская область — 263 случая
- город Алматы — 245 случаев
- Алматинская область — 175 случаев
По числу тройняшек первое место разделили:
- Туркестанская область — 3 тройни (9 новорожденных)
- Атырауская область — 3 тройни (9 новорожденных)
- город Шымкент — 3 тройни (9 новорожденных)
Отмечается, что общее число родившихся в январе–апреле 2026 года достигло 99,4 тыс. детей.
Кроме того, самые высокие показатели рождаемости зафиксированы в Туркестанской области (19,75 на 1000 населения), городе Шымкент (19,39) и Мангистауской области (19,28).
Ранее сообщалось, что шестая тройня с начала года родилась в Туркестанской области.