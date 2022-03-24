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Около 90 тысяч га пастбищ передадут в общее пользование в Келесском районе Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Марта 2022, 21:26
Около 90 тысяч га пастбищ передадут в общее пользование в Келесском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 90 тысяч гектаров пастбищ передадут в общее пользование в Келесском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Наличие пастбищ общего пользования - один из проблемных вопросов в Келесском районе Туркестанской области. Проблема неоднократно поднималась жителями района. В этой связи около 4500 га пастбищ получили положительное заключение по передаче в общее пользование. Разрабатывается землеустроительный проект. В результате совместной работы районного и сельких акиматов, а также отдела земельных отношений для жителей Бозайского сельского округа отведено 1375 га, Жамбылского - 2000 га, Бирликского - 800 га, Биртилекского - 94,65 га, Бирлисуского - 75 га, Ушкынского сельского округа - 75,84 га.

Работа по предоставлению сельчанам пастбищ будет продолжена», - сообщили в акимате.

Согласно меморандуму, заключенному с жителями района, до конца года планируется передать 66 тыс. га земли под пастбищные угодья общего пользования.

Также планируется вернуть 27 тыс. га пастбищ, расположенных в 5-10 км. от населенных пунктов, в специальный земельный фонд района путем предоставления собственникам земли альтернативных участков или по согласованию сторон.

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