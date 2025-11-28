РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:15, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 800 млрд тенге налогов выплатит «Казатомпром» в 2025 году

    Председатель правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Меиржан Юсупов сообщил, что в этом году компания перечислит в бюджет порядка 800 млрд тенге налогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — По итогам девяти месяцев сумма налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная в бюджет, составила 165 млрд тенге. По итогам года ожидается на уровне 230 млрд тенге. Это чуть меньше чем в два раза более прошлого года, — сказал глава компании в ходе заседания общественного совета в Астане.

    Он также обозначил общую ежегодную налоговую нагрузку предприятия. Это сумма, не включающая корпоративный подоходный налог и социальные налоги. Сюда также входит налог на добавленную стоимость.

    — Общая налоговая нагрузка на холдинг в 2025 году составит около 800 млрд тенге, — отметил Юсупов.

    В мае стало известно, что прибыль «Казатомпрома» снизилась до 121 млрд тенге.

    Теги:
    Астана Казатомпром Налоги
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают