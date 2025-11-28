Около 800 млрд тенге налогов выплатит «Казатомпром» в 2025 году

— По итогам девяти месяцев сумма налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная в бюджет, составила 165 млрд тенге. По итогам года ожидается на уровне 230 млрд тенге. Это чуть меньше чем в два раза более прошлого года, — сказал глава компании в ходе заседания общественного совета в Астане.

Он также обозначил общую ежегодную налоговую нагрузку предприятия. Это сумма, не включающая корпоративный подоходный налог и социальные налоги. Сюда также входит налог на добавленную стоимость.

— Общая налоговая нагрузка на холдинг в 2025 году составит около 800 млрд тенге, — отметил Юсупов.

В мае стало известно, что прибыль «Казатомпрома» снизилась до 121 млрд тенге.