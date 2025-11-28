Около 800 млрд тенге налогов выплатит «Казатомпром» в 2025 году
Председатель правления АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» Меиржан Юсупов сообщил, что в этом году компания перечислит в бюджет порядка 800 млрд тенге налогов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По итогам девяти месяцев сумма налога на добычу полезных ископаемых, уплаченная в бюджет, составила 165 млрд тенге. По итогам года ожидается на уровне 230 млрд тенге. Это чуть меньше чем в два раза более прошлого года, — сказал глава компании в ходе заседания общественного совета в Астане.
Он также обозначил общую ежегодную налоговую нагрузку предприятия. Это сумма, не включающая корпоративный подоходный налог и социальные налоги. Сюда также входит налог на добавленную стоимость.
— Общая налоговая нагрузка на холдинг в 2025 году составит около 800 млрд тенге, — отметил Юсупов.
В мае стало известно, что прибыль «Казатомпрома» снизилась до 121 млрд тенге.