Около 800 дачных участков пострадали от огня в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в результате пожара, произошедшего 12-го апреля, пострадали около 800 дачных участков. Специалисты устанавливают причину возгорания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов прокомментировал ситуацию. По его словам, точное количество сгоревших дачных домов еще не установили. Сведений о жертвах и пострадавших к настоящему времени нет.

«Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Пока отрабатываем две основные версии: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц и поджог. Предварительно около 800 участков пострадали. В основном в дачном обществе «Ренет» и «Кировец-3». По остальным обществам местами прошел беглый низовой пожар. Точно знаем, что около 60% дач были заброшенными», - сообщил Р. Камалов.

Участки находятся в пойме реки Есиль. В прошлые годы, во время весеннего половодья, всегда подтапливались и риск развития пожара здесь был минимальным. В этом году большого разлива реки нет, но дачи пострадали от огня.

«В 16:20 поступило сообщение, что в дачном обществе «Ренет» сильно говорит трава. Реагировали по повышенному номеру вызова. Был поднят весь личный состав свободных смен. Подключились полицейские, которые оцепили место пожара. Было понятно, что фронт пожара интенсивно растет. Огонь шел по траве, зарослям, дачным строениям. Сложности тушения заключались в отсутствии проездов, большом количестве личного транспорта дачников, которых пришлось срочно эвакуировать. Не было водоисточника. Привлекли восемь водовозов, которые подпитывали нашу технику. Сразу развернули штаб, пункты эвакуации на случай расселения тех, кто постоянно проживает в дачных обществах. Эвакопунктом никто не воспользовался», - рассказал Р.Камалов.

Одновременно пожарные реагировали на другие вызовы. В поселке Копай из-за риска переброски огня с камышей на жилые дома 12 жителей эвакуировали. Распространение огня на жилые дома не допустили.

«Работаем в усиленном режиме. За минувшие выходные и вчерашний день выезжали 130 раз на возгорание травы, камыша, на дачные участки. Начиная с 8 часов утра 12 апреля до 8 утра 13 апреля было 20 выездов. Одновременно реагировали семь гарнизонов. Пожарные машины не возвращались в место дислокации», - сказал Р.Камалов.

Напомним, вчера в Петропавловске горели несколько дачных обществ.