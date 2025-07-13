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    22:46, 12 Июль 2025 | GMT +5

    Около 800 человек погибли при попытке получить доступ к гуманитарной помощи в Газе — ООН

    Около 800 человек погибли при попытке получить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщило в пятницу управление верховного комиссара ООН по правам человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Гуманитарная миссия в Газе
    Фото: Anadolu

    Выступая на брифинге для прессы в Женеве, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани сообщила, что по состоянию на 7 июля управление зафиксировало 798 случаев гибели людей в районах распределения помощи в Газе.

    — В том числе 615 — вблизи объектов Фонда гуманитарной помощи Газе и 183, предположительно, на маршрутах движения автоколонн с гуманитарной помощью, — уточнила она.

    Она также отметила, что большинство жертв получили огнестрельные ранения. По ее словам, такая ситуация неприемлема, но она продолжается.

    Ранее глава ВОЗ призвал к немедленному и беспрепятственному поступлению топлива, продовольствия и медикаментов в Газу всеми возможными путями. 

    Теги:
    сектор Газа ООН Гуманитарная помощь Ближний Восток Ситуация на Ближнем Востоке
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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