Около 800 человек погибли при попытке получить доступ к гуманитарной помощи в Газе — ООН

Выступая на брифинге для прессы в Женеве, официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани сообщила, что по состоянию на 7 июля управление зафиксировало 798 случаев гибели людей в районах распределения помощи в Газе.

— В том числе 615 — вблизи объектов Фонда гуманитарной помощи Газе и 183, предположительно, на маршрутах движения автоколонн с гуманитарной помощью, — уточнила она.

Она также отметила, что большинство жертв получили огнестрельные ранения. По ее словам, такая ситуация неприемлема, но она продолжается.

Ранее глава ВОЗ призвал к немедленному и беспрепятственному поступлению топлива, продовольствия и медикаментов в Газу всеми возможными путями.