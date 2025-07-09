ВОЗ доставила в Газу 11 грузовиков с медицинской помощью

— Сегодня 11 грузовиков с медицинскими принадлежностями от ВОЗ и ее партнеров прибыли в Газу. Груз был благополучно доставлен на склад ВОЗ и будет распределен по медицинским учреждениям, — говорится в заявлении в соцсети Х.

По словам Гебрейесуса, в состав груза вошли хирургические материалы, вспомогательные устройства, ортопедические инструменты и другое необходимое медицинское оборудование. Он подчеркнул, что потребности в здравоохранении в Газе по-прежнему чрезвычайно высоки.

Глава ВОЗ вновь призвал к немедленному и беспрепятственному поступлению топлива, продовольствия и медикаментов в Газу всеми возможными путями. В завершение он добавил: «Мир — лучшее лекарство».

С начала израильской операции в октябре 2023 года в Газе погибли десятки тысяч мирных жителей, а система здравоохранения региона оказалась на грани полного коллапса. Международные организации продолжают настаивать на расширении гуманитарной помощи для населения анклава.

Израиль с 2 марта сохраняет полную блокаду всех сухопутных переходов в Газу. Сотни грузовиков с гуманитарной помощью остаются на границе, в то время как только ограниченное число машин допускается через КПП Керем Абу Салем.

Согласно последним данным, с 27 мая в районах, где действует созданный под эгидой США и Израиля «Фонд гуманитарной помощи Газе», от систематических атак по местам скопления палестинцев погибли 766 человек, еще 5044 получили ранения.

Ранее сообщалось, что 100 человек погибли в Газе из-за ударов Израиля за сутки.