Около 700 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Как сообщили в Национальной гвардии МВД РК, молодые воины прибыли из всех регионов страны, прошли курс молодого бойца и теперь стали частью единого строя - полноправными защитниками Отечества.

Фото: Национальной гвардии МВД РК

Более 2000 человек - родители, родные, близкие и ветераны - собрались, чтобы разделить радость и поддержать новобранцев. Для большинства солдат это был первый по-настоящему взрослый шаг, сделанный с честью и гордостью.

Фото: Национальной гвардии МВД РК

– Сегодня - важный и запоминающийся день. С этого момента вы становитесь надежным щитом общественного порядка. Будьте всегда дисциплинированными, сильными духом и готовыми встать на защиту Родины! На вас возложены большие надежды - командиров, родителей, близких и всего народа. Уверен, вы достойно пройдёте путь воинской службы, закалите волю, обретёте боевое братство и с честью вернётесь домой - взрослыми, сильными, преданными своей Родине. Служите с гордостью! - сказал в поздравительной речи главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

От лица новобранцев выступил рядовой Арслан Макашев из Уральска.

– Для нас большая честь нести службу в сердце страны — столице. Мы осознаём всю ответственность, которую возложила на нас Присяга, и готовы с достоинством выполнить каждую поставленную задачу. Своей службой мы постараемся внести вклад в безопасность и благополучие Родины, - сказал он.

Фото: Национальной гвардии МВД РК

Отмечается, что церемония военной присяги стала важным этапом для молодых солдат, которые совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут нести службу по охране общественного порядка, обеспечивать спокойствие жителей и гостей столицы.

Фото: Национальной гвардии МВД РК

Фото: Национальной гвардии МВД РК

Кроме того, они будут участвовать в обеспечении безопасности на всех значимых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, проходящих в Астане.

Ранее корреспондент агентства Kazinform провел сутки в рядах Национальной гвардии Казахстана, чтобы на личном опыте понять – чем живут солдаты.