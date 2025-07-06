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    22:00, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Около 700 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

    На плацу воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялось значимое событие - около 700 солдат срочной службы весеннего призыва торжественно приняли Военную присягу, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Национальной гвардии МВД РК

    Как сообщили в Национальной гвардии МВД РК, молодые воины прибыли из всех регионов страны, прошли курс молодого бойца и теперь стали частью единого строя - полноправными защитниками Отечества.

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    Фото: Национальной гвардии МВД РК

    Более 2000 человек - родители, родные, близкие и ветераны - собрались, чтобы разделить радость и поддержать новобранцев. Для большинства солдат это был первый по-настоящему взрослый шаг, сделанный с честью и гордостью.

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    Фото: Национальной гвардии МВД РК

    – Сегодня - важный и запоминающийся день. С этого момента вы становитесь надежным щитом общественного порядка. Будьте всегда дисциплинированными, сильными духом и готовыми встать на защиту Родины! На вас возложены большие надежды - командиров, родителей, близких и всего народа. Уверен, вы достойно пройдёте путь воинской службы, закалите волю, обретёте боевое братство и с честью вернётесь домой - взрослыми, сильными, преданными своей Родине. Служите с гордостью! - сказал в поздравительной речи главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

    От лица новобранцев выступил рядовой Арслан Макашев из Уральска.

    – Для нас большая честь нести службу в сердце страны — столице. Мы осознаём всю ответственность, которую возложила на нас Присяга, и готовы с достоинством выполнить каждую поставленную задачу. Своей службой мы постараемся внести вклад в безопасность и благополучие Родины, - сказал он.

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    Фото: Национальной гвардии МВД РК

    Отмечается, что церемония военной присяги стала важным этапом для молодых солдат, которые совместно с сотрудниками правоохранительных органов будут нести службу по охране общественного порядка, обеспечивать спокойствие жителей и гостей столицы.

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    Фото: Национальной гвардии МВД РК
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    Фото: Национальной гвардии МВД РК

    Кроме того, они будут участвовать в обеспечении безопасности на всех значимых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятиях, проходящих в Астане.

    Ранее корреспондент агентства Kazinform провел сутки в рядах Национальной гвардии Казахстана, чтобы на личном опыте понять – чем живут солдаты.

    Теги:
    МВД РК Военные Армия Нацгвардия
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
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