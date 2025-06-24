Каково быть солдатом Нацгвардии – проверил на себе журналист

Вместо офиса – казарма

С раннего утра все по уставу: построение, учеба, приказы, команда «Смирно!». Вместо летней футболки – форма, выданная в штабе, вместо офиса – казарма. И дисциплина.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Рядом в строю – солдаты срочной службы. Их лица – серьезные, сосредоточенные. Мы вместе слушаем приказы командира части генерал-майора Аяна Есжанова. Он строгий, но видно – подчиненные его уважают. Строгость тут не показная – она организует и формирует.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

После построения – знакомство с повседневной частью армейской жизни. Солдат кормят трижды в день, они участвуют в спортивных и культурных мероприятиях, сопровождают государственные акции, обеспечивают порядок в городе. У каждого из них – куратор, который помогает адаптироваться, а главное – поддерживает связь с родителями. В свободное время бойцы могут позвонить домой – прямо с территории части работает стационарный таксофон.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Часто можно услышать мнение, что армия уже не та: дисциплина стала мягче, нагрузки — легче, а сами солдаты — менее выносливыми и мотивированными. Кто-то говорит, что служба превратилась в формальность, утратила дух прежней закалки. Но так ли это на самом деле?

– Я бы не сказал, что сегодняшние солдаты стали слабее. Наши военнослужащие действительно несут службу – и, я бы даже отметил, делают это отлично. У них высокие показатели, они спасают людей, работают в любых условиях – и в жару, и в холод. Это, как минимум, спорный момент, и я считаю, что его нельзя обобщать, - подчеркивает заместитель командира второго батальона оперативного значения майор Максат Толепов.

Кадр из видео Jibek Joly

Солдаты срочной службы в Национальной гвардии ежедневно стоят на посту по шесть часов, а иногда и больше. Они обеспечивают безопасность на саммитах, крупных мероприятиях, в том числе международных. Независимо от сложности задач и погодных условий, выполняют свой долг. Лучше остаться героем в глазах народа, чем всю жизнь прожить трусом, говорят в части.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Потерявшиеся дети и забытые телефоны

К 16:00 мы отправились в патруль – наш квадрат находился в районе монумента «Байтерек». Патрульный наряд – трое военнослужащих. Один из них – старший, отвечает за маршрут, связь и отчеты. До полуночи обходили улицы. Как говорят сами гвардейцы, здесь обычно спокойно: чаще всего находят потерявшихся детей или забытые телефоны.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

В это время в другом конце города разворачивалась настоящая драма.

Ночью, около 00:30, ефрейтор воинской части 5573 Достык Жаксылык возвращался домой после службы. Проходя по мосту «Водопад» в районе Коктала, он заметил человека за перилами. Молодой мужчина 1996 года рождения, как позже выяснилось, находился в тяжелом эмоциональном состоянии и собирался спрыгнуть.

– Сначала подумал, что просто кто-то вышел подышать воздухом, – вспоминает ефрейтор. Но подойдя ближе, понял: он явно не в себе. Стоял за перилами, держась одной рукой. Медлить было нельзя, – отметил Достык Жаксылык.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

Достык Жаксылык вступил в разговор, постарался отвлечь и успокоить мужчину. К ним подошел случайный прохожий – вместе они смогли затащить молодого человека обратно на мост. До прибытия полиции трагедии удалось избежать. Спасенному оказали медицинскую и психологическую помощь.

Служба в Национальной гвардии – это не только патрули и тренировки. Это ежедневная готовность прийти на помощь, охранять покой граждан, действовать в критических ситуациях. Это дисциплина, внутренняя работа и большая ответственность. И, как показал мой день в части 5573, это еще и поддержка, взаимоуважение и крепкое боевое братство.

– Здесь я нашел новых друзей. Конечно, скучаю по дому, но этот опыт останется со мной навсегда. Есть что вспомнить – каждый день мы помогаем людям в самых разных ситуациях: находим потерявшихся детей, телефоны, даже котят. Иногда сталкиваемся и с теми, кто представляет угрозу обществу – например, с закладчиками. Бывает сталкиваемся с агрессией, но это часть нашей службы, – рассказал солдат срочной службы В/Ч 5573 Самат Абильдин.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

По словам бойцов, закладчиков можно определить по подозрительному поведению: они часто оглядываются, ведут себя нервно, прячут лицо, а также долго находятся в одном месте, будто чего-то ждут или ищут.

Пожар в жилом доме: мгновенная реакция

Одно из подтверждений высокой готовности гвардейцев – история, случившаяся вечером 31 января в районе Сарыарка города Астаны. Около 21:10 бойцы заметили густой дым, исходящий из подвала жилого дома по адресу проспект Республика, 48/1.

Командир военного патруля, рядовой Мейрамбек Тажибеков, а также патрульные – рядовые Олжас Кариполла и Куаныш Бейбиткул – оперативно прибыли к месту и выяснили, что возгорание произошло в мебельной мастерской в подвале. Они немедленно доложили о случившемся начальнику патрульной группы Дархану Шарипханову, который сообщил о пожаре в дежурную часть и пожарную службу.

Фото: Национальная гвардия МВД РК

На помощь прибыли ближайшие патрульные: командир Азамат Оразынбаев и бойцы Арсен Утегалиев, Алдияр Алембаев, Дамир Утеш, Руслан Арыстанбек, Жаик Каиров, а также спасательная группа. Совместно им удалось эвакуировать около 80 человек, из них 21 человек – по лестничному маршу, включая 11 детей. Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. Гвардейцы также оградили опасную зону, чтобы обеспечить безопасность жителей.

И таких историй здесь много.

Опора и защита

Национальная гвардия входит в единую систему органов внутренних дел и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

Фото: Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Военнослужащие срочной службы после прохождения службы могут продолжить карьеру поступив в Академию Национальной гвардии, расположенную в Петропавловске.

Кроме того, у них есть возможность получить образование по государственному гранту. По окончании службы проводится конкурс, по итогам которого солдаты могут выбрать любой вуз страны и поступить туда на бесплатной основе — с полной стипендией и покрытием обучения.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Таким образом, служба в Национальной гвардии дает не только жизненный опыт и чувство ответственности, но и реальные социальные лифты: как для военной карьеры, так и для получения гражданского образования. Но главное – это опора закона и порядка. И даже за сутки «службы» удалось убедиться: здесь нет случайных людей. Каждый на своем месте. Каждый – опора и защита.