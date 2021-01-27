Около 70 км улиц отремонтируют в Келесском районе Туркестанской области

АБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Келесском районе Туркестанской области в текущем году для обеспечения качественной жизни жителей района планируется уделить большое внимание развитию инфраструктуры и обновлению дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Как отметили в ведомстве, протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет более тысячи километров. Общая протяженность автомобильных дорог областного значения - 260 км. В этом году показатель дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии планируется довести до 90%.

Вместе с тем, протяженность автомобильных дорог районного значения составляет 123 км, из них 100 км дорог прошли средний и текущий ремонт. На сегодняшний день отремонтировано около двух километров автомобильной дороги «KXSG-33 Бирлик–Косоткель», доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 80,1%. Данный показатель в текущем году значительно увеличится.

Также протяженность внутренних улиц в населенных пунктах составляет более 700 км, из них средний ремонт проведен на 240 км. Таким образом, 40% внутренних улиц находятся в удовлетворительном состоянии. Кроме того, в 2020 году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» проведен средний ремонт 16 улиц протяженностью 23 км в селе Абай и сельском округе Актобе. За счет средств районного бюджета отремонтировано 16 улиц и одна автомобильная дорога районного значения протяженностью 16 км. В тоже время, 6 внутренних улиц протяженностью 23 километра покрыты щебнем.

Наряду с этим, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в текущем году из республиканского бюджета планируется выделить средства на средний ремонт 15 внутрипоселковых улиц протяженностью около 30 км в сельских округах Ошакты и Биртилек. Более того, в этом году за счет средств районного бюджета запланирован ремонт 14 улиц протяженностью 20 км и одной автомобильной дороги районного значения. Дополнительно планируется провести работы по укладке щебня еще на 9 улицах протяженностью 22 км.