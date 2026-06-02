Около 600 школ построили за последние три года в Казахстане

— За последние три года было построено около 600 школ на 746 тысяч учеников, треть из них — «Келешек мектептері». Также открыто 813 объектов здравоохранения и 307 спортивных объектов. По моему поручению в городах Семей, Тараз, Кентау, Уральск и Атырау начали работу современные реабилитационные центры. В настоящее время такие центры строятся в Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте. Социальные объекты, в том числе реабилитационные центры для детей, должны быть доступны во всех регионах. Подобных объектов в регионах все еще недостаточно. Из-за этого люди массово переселяются в Астану и Алматы. Это негативный процесс внутренней миграции. Акимы должны тщательно заниматься этим вопросом. Администрация Президента будет контролировать данную работу, — подчеркнул Глава государства.

Напомним, программа рабочей поездки Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматинскую область началась с презентации развития Алатау. Глава государства поручил ускорить разработку правовой базы Алатау и назвал приоритетной задачей обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.



Алатау — один из масштабных проектов Казахстана последних лет. За два с небольшим года он получил особый статус, специальную экономическую зону и привлек крупные инвестиционные проекты. Как развивается будущий мегаполис и что уже сделано — в обзоре Kazinform.