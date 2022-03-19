Около 6,2 млрд тенге выплачено пострадавшему в ходе беспорядков бизнесу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы одобрено 1236 заявок пострадавшего в ходе беспорядков бизнеса на сумму 6,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что на заседании региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам малого и среднего бизнеса от 18 марта одобрена 31 заявка предпринимателей на общую сумму 152 млн тенге. Из них 19 заявок на сумму 124,5 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 12 заявок на 27,5 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау».

Всего в Алматы прошло 17 заседаний комиссии, на которых одобрено 1 236 заявок пострадавшего в ходе беспорядков бизнеса на сумму 6,2 млрд тенге, в том числе 663 заявки на сумму 5 033,3 млн тенге из бюджетных средств и 573 заявки на сумму 1 158,3 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».

«Все заявки, поступившие и зарегистрированные на сайте InfoKazakhstan.kz ранее, обработаны. По мере поступления новых заявок Региональная комиссия рассматривает и принимает по ним соответствующее решение. Работа по возмещению ущерба пострадавшим продолжается и находится на особом контроле», - отметили в акимате.