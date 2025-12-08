Около 500 юношей уклоняются от службы в армии в Павлодарской области

Этой осенью из Павлодарского Прииртышья должны были призвать на срочную военную службу 550 молодых мужчин.

Как сообщили специалисты регионального департамента по делам обороны, если призывник не является на прохождение комиссии, ему повторно направляется СМС-уведомление. В случае отсутствия реакции материалы передаются в департамент полиции.

— На сегодняшний день 500 человек считаются уклоняющимися от службы в армии. Из них 213 проживают в городе Павлодаре. С 2024 года наш департамент больше не занимается сопровождением призывников на комиссию. Это полномочие передано органам полиции, — заявил начальник областного департамента по делам обороны Бекзат Оразов.

Граждане, которые намеренно уклоняются от исполнения воинской обязанности, несут ответственность в соответствии со статьей 387 Уголовного кодекса. Тем, кто полностью отказывается от службы, назначается штраф в размере 1000 МРП либо применяется наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

Напомним, что в школах Казахстана введен новый стандарт первоначальной военной подготовки.