Около 500 тысяч мигрантов смогут получить законный статус в Испании
Правительство Испании одобрило разовую процедуру упрощенной легализации нелегальных мигрантов, которая позволит получить законный статус не менее чем полумиллиону человек, передает агентство Кazinfоrm со ссылкой на BBC.
Как передает агентство AFP, новая мера дает возможность оформить вид на жительство и разрешение на работу мигрантам, которые смогут подтвердить, что проживали в Испании не менее пяти месяцев по состоянию на конец прошлого года. Об этом ранее заявила депутат Европарламента от партии Podemos, входящей в левую правящую коалицию, Ирене Монтеро.
По ее словам, уже сам факт подачи заявления будет основанием для получения временного вида на жительство и разрешения на трудоустройство сроком на один год. При этом у заявителей не должно быть судимостей. Легализация будет распространяться и на детей, которые уже находятся на территории страны.
Испанские власти планируют принимать заявления в течение трех месяцев, начиная с апреля. Процедуру правительство называет «регуляризацией».
Министр по делам миграции Эльма Саис в интервью государственной телекомпании RTVE отметила, что после легализации мигранты смогут работать в любом секторе экономики и в любом регионе Испании. По ее словам, трудовая миграция необходима испанской экономике, а принятое решение «признает существование и достоинство» людей, которые фактически проживают в стране.
По оценкам правительства, воспользоваться новой процедурой смогут около 500 тысяч нелегальных иммигрантов.
Согласно последним данным Национального института статистики Испании, в настоящее время каждый седьмой житель страны является иммигрантом. Всего в Испании проживает более семи миллионов мигрантов при общем населении 49,4 миллионов человек, при этом большинство из них находятся в стране на законных основаниях.
Ранее стало известно, что Евросоюз создаст механизм переселения мигрантов из перегруженных стран.