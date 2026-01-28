Около 500 тысяч мигрантов смогут получить законный статус в Испании

Как передает агентство AFP, новая мера дает возможность оформить вид на жительство и разрешение на работу мигрантам, которые смогут подтвердить, что проживали в Испании не менее пяти месяцев по состоянию на конец прошлого года. Об этом ранее заявила депутат Европарламента от партии Podemos, входящей в левую правящую коалицию, Ирене Монтеро.

По ее словам, уже сам факт подачи заявления будет основанием для получения временного вида на жительство и разрешения на трудоустройство сроком на один год. При этом у заявителей не должно быть судимостей. Легализация будет распространяться и на детей, которые уже находятся на территории страны.

Испанские власти планируют принимать заявления в течение трех месяцев, начиная с апреля. Процедуру правительство называет «регуляризацией».

Министр по делам миграции Эльма Саис в интервью государственной телекомпании RTVE отметила, что после легализации мигранты смогут работать в любом секторе экономики и в любом регионе Испании. По ее словам, трудовая миграция необходима испанской экономике, а принятое решение «признает существование и достоинство» людей, которые фактически проживают в стране.

По оценкам правительства, воспользоваться новой процедурой смогут около 500 тысяч нелегальных иммигрантов.

Согласно последним данным Национального института статистики Испании, в настоящее время каждый седьмой житель страны является иммигрантом. Всего в Испании проживает более семи миллионов мигрантов при общем населении 49,4 миллионов человек, при этом большинство из них находятся в стране на законных основаниях.

Ранее стало известно, что Евросоюз создаст механизм переселения мигрантов из перегруженных стран.