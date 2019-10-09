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Около 500 млрд тенге выделят на развитие АПК в Казахстане
9 Октября 2019 13:00
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Около 500 млрд тенге выделят на развитие агропромышленного комплекса в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках развития агропромышленного комплекса планируется выделить около 500 млрд тенге. Программа сегодня на стадии реализации, поэтому результатов будем ждать в ближайшее 2-3 года», - сказал Ерлан Нысанбаев во время встречи с журналистами на мероприятии, посвященном экологическим проблемам региона.
В Алматы проходит форум, направленный на обсуждение экологических проблем Центральной Азии, в ходе которого участники обсуждают вопросы сохранения биоразнообразия, деградации земель и изменения климата.
Ключевые слова: Центральная Азия, Алматы, Сельское хозяйство,
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