    17:24, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Около 50 человек эвакуировали из детского сада в Кокшетау

    Среди эвакуированных 39 детей и 10 сотрудников дошкольного учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 1 декабря в одном из частных детских садов областного центра произошло задымление. На место оперативно были направлены силы и средства по повышенному рангу.

    — По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что произошло короткое замыкание электрооборудования (проточного нагревателя) в подвальном помещении, без последующего горения. Причина происшествия устанавливается, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

    Между тем, в целях безопасности спасатели эвакуировали 49 человек, среди которых 39 детей и 10 взрослых. Пострадавших среди них не оказалось.

    Ранее сообщалось, что пожар на СТО произошел в Алматы. 

