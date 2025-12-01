Около 50 человек эвакуировали из детского сада в Кокшетау

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 1 декабря в одном из частных детских садов областного центра произошло задымление. На место оперативно были направлены силы и средства по повышенному рангу.

— По прибытии подразделений ДЧС было установлено, что произошло короткое замыкание электрооборудования (проточного нагревателя) в подвальном помещении, без последующего горения. Причина происшествия устанавливается, — сообщил официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Между тем, в целях безопасности спасатели эвакуировали 49 человек, среди которых 39 детей и 10 взрослых. Пострадавших среди них не оказалось.

Ранее сообщалось, что пожар на СТО произошел в Алматы.