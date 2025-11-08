Около 45 тысяч детей появились на свет с помощью ЭКО за 30 лет в Казахстане

Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на XVII Международном конгрессе Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее».

Он отметил, что сохранение и укрепление репродуктивного здоровья населения остаются приоритетом государственной политики.

— Здоровье нации напрямую связано со здоровьем и качеством жизни матерей. Решение проблемы бесплодия — это реализация права каждого гражданина на создание семьи, — подчеркнул вице-министр здравоохранения.

По его словам, за последние десятилетия Казахстан достиг значительных результатов в области репродуктивной медицины. Эра вспомогательных репродуктивных технологий началась в 1995 году, и за это время в стране родилось около 45 тысяч детей благодаря программам ЭКО.

Сегодня в Казахстане работают 32 центра ЭКО, из которых 19 предоставляют услуги в рамках системы ОСМС, включая три государственных — Национальный научный центр материнства и детства, Национальный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, а также областной перинатальный центр в Актобе.

С 2021 года по инициативе Главы государства в стране реализуется государственная программа «Аңсаған сәби», в результате которой родилось более 11 тысяч детей.

— Наши клиники стали школой для коллег из стран Центральной Азии. О достижениях казахстанских репродуктологов известно далеко за пределами страны, — отметил Тимур Султангазиев.

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан находится среди стран с наиболее развитыми практиками применения ВРТ.

В эти дни в Алматы проходит XVII Международный конгресс Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) — крупнейшее событие в Центральной Азии, посвященное вопросам репродуктивного здоровья, женского и мужского бесплодия, применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), ведению беременности, а также правовым и этическим аспектам репродуктивной медицины. В этом году Конгресс будет приурочен к 30-летию ВРТ в Казахстане.

Форум собрал более 1000 специалистов из Казахстана и более 25 стран мира, в том числе Австралии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Республики Беларусь, Бразилии, Великобритании, Германии, Грузии, Израиля, Индии, Ирландии, Италии, Китая, Кыргызстана, Франции, Пакистана, Сербии, Таджикистана, Турции, Чехии, России, США, Узбекистана, Японии.

Ранее мы писали о том, что 13 тысяч алматинцев за 5 лет родились благодаря ЭКО.