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    21:04, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Около 400 откормочных площадок действуют в Ордабасинском районе Туркестанской области

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    ТЕМИРЛАНОВКА. КАЗИНФОРМ - В Ордабасинском районе Туркестанской области в направлении развития племенного животноводства успешно реализуются государственные программы «Сыбага», «Алтын асык» и «Кулан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    По информации акимата, в прошлом году в районе по программе «Сыбага» приобрели 665 голов крупного рогатого скота (заказ 479 голов), план выполнен на 139%. По программе «Алтын асык» было запланировано приобрести 2144 голов КРС, фактически закуплено вдвое больше, план выполнен на 190%. Кроме того, по программе «Кулан» планировалось закупить 277 голов лошадей, фактически приобретено 289, план выполнен на 104%.

    Вместе с тем, общее количество откормочных площадок в районе достигло 379, в том числе в 2020 году открыли 100 откормочных площадок. Произведено около 7 тыс. тонн мяса в живом весе. Производимая продукция реализуются на рынках городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.


    Также в районе насчитывается 110 молочных ферм, где содержатся 1 650 коров, надоено 4 355 тонн молока. В прошлом году планировалось открыть 22 молочные фермы, фактически открыто 26, план выполнен на 124%. Помимо этого, в минувшем году из запланированных 3 ввели в эксплуатацию 5 птицеферм.


    Стоит отметить, в текущем году в Ордабасинском районе особое внимание намерены уделить развитию животноводства и птицеводства. При этом подписаны меморандумы о сотрудничестве между крупными предприятиями района и местными крестьянскими хозяйствами по обеспечению предприятий необходимым сырьем для производства кормов. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.


    Теги:
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