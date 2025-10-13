РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Около 400 нарушений обнаружили в домах с печным отоплением в Алматы

    В преддверии наступающих холодов в Алматы активизирована профилактическая работа по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: ДЧС Алматы

    По данным ДЧС Алматы, в минувшие выходные в ходе профилактических рейдов в частных домах с печным отоплением было выявлено около 400 нарушений. Кроме того, в 75 домах социально уязвимых семей специалисты установили датчики угарного газа.

    Под особый контроль взяты более 700 домов семей из СУСН и свыше 2000 объектов, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

    р
    Фото: ДЧС Алматы

    В рамках акции «Қауіпсіз баспана» межведомственные группы, в состав которых вошли сотрудники службы ЧС, прокуратуры, газовой службы, электрики и волонтеры, проводят подворовые обходы, обновляют списки домов, подверженных риску возгорания, проверяют исправность ранее установленных CO-датчиков, а также помогают семьям с обеспечением углем и дровами, очищают придомовые участки.

    р
    Фото: ДЧС Алматы

    Спасатели напомнили жителям основные правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов:

    • электропечи должны устанавливаться только на несгораемую подставку;
    • трещины в печах недопустимы — через них возможна утечка угарного газа;
    • угарный газ не имеет запаха и цвета, но смертельно опасен;
    • перед печью должен быть предтопочный металлический лист;
    • рядом с печью нельзя размещать легковоспламеняющиеся предметы.

    В ДЧС отметили, что подобные проверки будут продолжены на регулярной основе.

    Отметим, что в Алматы уже начался отопительный сезон. 

    Теги:
    Отопительный сезон ДЧС Отопление Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают