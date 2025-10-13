Около 400 нарушений обнаружили в домах с печным отоплением в Алматы

По данным ДЧС Алматы, в минувшие выходные в ходе профилактических рейдов в частных домах с печным отоплением было выявлено около 400 нарушений. Кроме того, в 75 домах социально уязвимых семей специалисты установили датчики угарного газа.

Под особый контроль взяты более 700 домов семей из СУСН и свыше 2000 объектов, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни.

Фото: ДЧС Алматы

В рамках акции «Қауіпсіз баспана» межведомственные группы, в состав которых вошли сотрудники службы ЧС, прокуратуры, газовой службы, электрики и волонтеры, проводят подворовые обходы, обновляют списки домов, подверженных риску возгорания, проверяют исправность ранее установленных CO-датчиков, а также помогают семьям с обеспечением углем и дровами, очищают придомовые участки.

Фото: ДЧС Алматы

Спасатели напомнили жителям основные правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов:

электропечи должны устанавливаться только на несгораемую подставку;

трещины в печах недопустимы — через них возможна утечка угарного газа;

угарный газ не имеет запаха и цвета, но смертельно опасен;

перед печью должен быть предтопочный металлический лист;

рядом с печью нельзя размещать легковоспламеняющиеся предметы.

В ДЧС отметили, что подобные проверки будут продолжены на регулярной основе.

Отметим, что в Алматы уже начался отопительный сезон.