    16:27, 23 Март 2026 | GMT +5

    Около 400 экобоксов установили в школах области Улытау

    В организациях образования области Улытау внедрили около 400 экобоксов для раздельного сбора отходов по концепции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    — В 22 школах города Жезказган установлены специальные контейнеры. Учащиеся начали внедрять в повседневную практику культуру раздельного сбора бумаги, пластика и других видов отходов, — говорится в сообщении.

    Проект направлен на повышение экологической грамотности школьников и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

    — Также предусмотрена возможность подачи заявок на вывоз отсортированных отходов через мобильное приложение EcoQolday, — добавили в министерстве.

    В ведомстве отметили, что после Астаны город Жезказган стал одним из первых, где внедрена практика массовой установки экобоксов в школах. 

    — Такие инициативы формируют экологическую культуру у подрастающего поколения, — пояснили в Минпросвещения.

    Гульжан Тасмаганбетова
