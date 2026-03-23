Около 400 экобоксов установили в школах области Улытау
В организациях образования области Улытау внедрили около 400 экобоксов для раздельного сбора отходов по концепции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.
— В 22 школах города Жезказган установлены специальные контейнеры. Учащиеся начали внедрять в повседневную практику культуру раздельного сбора бумаги, пластика и других видов отходов, — говорится в сообщении.
Проект направлен на повышение экологической грамотности школьников и формирование ответственного отношения к окружающей среде.
— Также предусмотрена возможность подачи заявок на вывоз отсортированных отходов через мобильное приложение EcoQolday, — добавили в министерстве.
В ведомстве отметили, что после Астаны город Жезказган стал одним из первых, где внедрена практика массовой установки экобоксов в школах.
— Такие инициативы формируют экологическую культуру у подрастающего поколения, — пояснили в Минпросвещения.