Около 400 экобоксов установили в школах области Улытау

— В 22 школах города Жезказган установлены специальные контейнеры. Учащиеся начали внедрять в повседневную практику культуру раздельного сбора бумаги, пластика и других видов отходов, — говорится в сообщении.

Проект направлен на повышение экологической грамотности школьников и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

— Также предусмотрена возможность подачи заявок на вывоз отсортированных отходов через мобильное приложение EcoQolday, — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что после Астаны город Жезказган стал одним из первых, где внедрена практика массовой установки экобоксов в школах.

