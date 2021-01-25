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    16:57, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Около 400 человек спасли во время метели в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В результате аварийно-спасательных работ в Туркестанской области спасено 377 человек, которые застряли на дороге с транспортом во время метели (17 большегрузов, 90 легковых автомобилей). В том числе 75 детей. Об этом сообщил начальник управления департамента по чрезвычайным ситуациям Талгат Досалиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

    В связи с природным явлением в департаменте создан оперативный штаб. В регионе ограничено движение транспорта на 2 участках автомобильных дорог республиканского значения и 7 участках автомобильных дорог областного значения.

    «За последние дни минувшей недели на территории Туркестанской области из-за ветра и снегопада в городах Туркестан, Кентау и Толебийском, Казыгуртском, Ордабасинском, Отырарском, Созакском, Тюлькубасском, Сайрамском районах без электричества остались 34 773 абонента. Всего в восстановительных работах задействовано 20 бригад, 65 единиц личного состава, 18 единиц техники. Тем не менее, пострадавших в результате метели нет. Жители области не должны выезжать на дороги в случае неблагоприятных погодных условий», - сказал Т. Досалиев.

    Кроме того, по словам заместителя генерального директора ТОО «Оңтүстік жарық транзит» Ерлана Мельдебекова, 65 специалистов работали круглосуточно, чтобы обеспечить освещение города Туркестана. Сегодня в городе электричество восстановлено на 100%. В основном, в Туркестане более 900 трансформаторов, из них 165 находятся в ведении данного учреждения. Остальные трансформаторы принадлежат городскому отделу инфраструктуры и отдельным гражданам.


    Теги:
    Туркестанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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