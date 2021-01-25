Около 40 улиц хотят пробить в Алматы до 2030 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы согласно генеральному плану до 2030 года планируется пробивка 38 улиц и проспектов для разгрузки города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Корректировка генплана сейчас находится на стадии обсуждения.

Эксперты предлагают пробивать улицы в два этапа: часть улиц - до 2025 года, а другую - до 2030.

1. ул. Торайгырова

2. улицы южного планировочного района

3. улицы в мкр. Каргалы

4. пр. Райымбека

5. улицы мкр. Алатау (верхняя Пятилетка)

6. ул. Боралдайская

7. улицы севернее ул. Бекмаханова

8. пр. Абая (на запад до БАКАД)

9. ул. Саина (на север, до новой ул.Саина)

10. пр. Райымбека с выходом на ВОАД

11. ул. Акын Сара (между новой ул.Саина и ул. Северное кольцо)

12. ул. Навои и Щепеткова (между ул.Жандосова и пр. Абая)

13. ул. Муканова (между ул. Макатаева и пр. Райымбека)

14. ул. Айтеке би (между ул. Досмухамедова и Байтурсынова)

15. ул. Айтеке би (между ул. Ауэзова и Досмухамедова)

16. ул. Жандосова (западнее мкр.Таусамал)

17. ул. Рыскулова (от Онгарсынова до границы города)

18. ул. Рыскулова (от границы города до БАКАД)

19. ул. Утеген батыра (между пр.Райымбека и ул. Рыскулова)

20. ул. Б. Хмельницкого (на запад с выходом на ул. Жумабаева)

21. ул. Б. Хмельницкого (на восток с выходом на Кульджинскую трассу)

22. ул. Жумабаева (на запад с выходом на н.п. Боралдай)

23. ул. Карьерная (между пр. Райымбека и ул. Жандосова)

24. ул. Шаляпина (на запад с выходом на ул. Карьерная)

25. ул. Шевченко (на запад с выходом на ул. Жубанова)

26. ул. Жубанова (на запад с выходом на ул. Карьерная)

27. ул. Торайгырова (на запад с выходом на ул. Рыскулова в мкр. Таусамал)

28. ул. Жанкожа батыра (на юг с выходом на ул. Ырысты)

29. ул. Тлендиева/Утемисова в северном направлении

30. ул. Ауэзова (от ул.Гоголя до пр.Райымбека)

31. ул. Ауэзова (в северном направлении до ул. Серикова) и ул. Серикова

32. ул. Байтурсынова (на юг с выходом на пр. Аль-Фараби)

33. ул. Карамысова, Луганского, Таттимбета

34. ул. Шемякина (на юг с выходом на ул. Жетысускую)

35. ул. Сатпаева (на восток с выходом на ВОАД)

36. пр.Назарбаева (от пр.Аль-Фараби до пр.Достык)

37. ул.Толе би (от ул.Яссауи до границы города)

38. ул.Толе би (от границы города до БАКАД)

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД).

«Для того, чтобы разгрузить город, необходима объездная дорога, это строящаяся БАКАД. Мы как город со своей стороны уже завершили градиенты дороги до границы области, сейчас идет работа со стороны области. По завершении данный проект окажет большую поддержку по очистке воздуха», - сказал ранее аким.

На сегодня продолжается пробивка проспекта Абая до границы города ведется на двух участках — от проспекта Момышулы до улицы Ашимова и от улицы Ашимова до границы города, пробивка улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би и улицы Нурлы от улицы Сабденова до проспекта Райымбека. Продолжается реконструкции улицы Кунаева (продолжение улицы Жандосова) от улицы Яссауи до улицы Ашимова протяженностью 1,2 км. Их планируют завершить до конца 2021 года.

Кроме того, продолжается строительство трех автотранспортных развязок на наиболее загруженных участках дорог: это пересечение улиц Бухтарминская и Кульджинского тракта, проспекта Рыскулова и улицы Емцова, проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова.