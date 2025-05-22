Около 4 тысяч водителей мопедов наказали в Алматы

Как сообщили в департаменте полиции, особое внимание в мегаполисе уделяется соблюдению новых требований к эксплуатации мопедов, вступивших в силу с 5 апреля. В соответствии с законодательными изменениями, водители мопедов обязаны иметь водительское удостоверение категории «А», регистрацию транспортного средства, страховой полис и номерной знак.

Начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев отметил, что с начала действия новых правил в городе к ответственности привлечено около 4 тысяч водителей мопедов. 1,5 тысяч транспортных средств водворены на специализированную штрафную стоянку за грубые нарушения, в том числе управление без прав, без номерных знаков и несоблюдение требований безопасности.

— Мы продолжаем системную профилактическую работу в рамках второго этапа ОПМ «Безопасная дорога». Основное внимание — на водителях мопедов, так как именно они нередко игнорируют базовые правила. Нарушения фиксируются при патрулировании, на стационарных постах и с помощью видеонаблюдения, — подчеркнул Серик Шумаев.

Отметим, что с 5 апреля в Казахстане запрещено эксплуатировать незарегистрированные мопеды и управлять ими без водительских прав. Мера наказания включает штраф в размере 10 МРП, 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Ранее в Министерстве внутренних дел разъяснили порядок регистрации мопедов.

Можно ли ездить на мопеде, если лишили водительских прав, ответил специалист.