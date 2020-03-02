Около 4,5 тысяч яиц планируют получить на новой птицеферме в Шардаринском районе
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Жители Шардаринского района в ближайшие месяцы будут потреблять качественные яйца. Птицеферма с общим количеством 5 тысяч кур в селе Жаушыкум уже планирует приступить к работе в этом направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.
В октябре 2019 года житель этого населенного пункта Куралбек Дуйсебаев приобрел в городе Талдыкоргане 5 тысяч цыплят и ухаживал за ними в специальном подворье. В ближайшие дни планируют получить около 4,5 тысяч штук яиц.
«На сегодня куриные яйца в Шардаринский район доставляют из других районов и городов региона. Даже из других областей страны, то есть спрос большой. Мы намерены начать свой бизнес в сфере производства яиц. Если в прошлом году мы завезли 5 тысяч кур, то в июле этого года, планируем довести до 10 тысяч», - сказал глава ТОО «Жаушыкум-кус» Куралбек Дуйсебаев.
Подобную птицеферму предприниматель строит и в соседнем селе Акдала города Арыси. Сейчас строительство этой фермы идет полным ходом. В ближайшие месяцы птицеферма в Арыси, где планируют выращивать до 10 тысяч кур, будет сдана в эксплуатацию.
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