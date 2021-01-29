Около 374 тысяч квадратных метров жилья планируют сдать в Павлодарской области в этом году

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Расширенное заседание Павлодарского областного акимата состоялось под председательством главы региона Абылкаира Скакова в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

Об экономических показателях Павлодарской области в 2020 году рассказала руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук. Положительными были индикаторы в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве жилья.

«Отмечается рост производства продукции машиностроения на 29,2%, стройиндустрии – на 32,7%, металлоконструкций – на 11,6%, легкой промышленности – на 9,5%, - сообщила Ирина Назарчук. - В отрасли сельского хозяйства объемы выросли на 7,5%, преимущественно за счет положительной динамики в отрасли растениеводства. По сравнению с прошлым годом валовой сбор зерновых вырос в 1,3 раза, овощей – на 13,4%, картофеля – на 6,3%.

В строительном секторе в регионе выполнили работ на 4,9% больше, чем в 2019 году. Всего в области ввели в эксплуатацию 30 многоквартирных жилых домов на 1 894 квартиры, 11 из них – по программе «Нұрлы жер», 19 – по Дорожной карте занятости.

Что касается планов на 2021 год, в области намерены обеспечить рост экономики на уровне 103,2%, ввести 6 инвестиционных проектов и привлечь не менее 3 новых участников к работе в специальной экономической зоне «Павлодар», увеличить посевные площади на 84,5 тысячи гектаров, сдать в эксплуатацию около 374 тысяч квадратных метров жилья и провести модернизацию 17 школ в рамках проекта «Заманауи мектеп». Глава региона Абылкаир Скаков поручил акимам городов, районов и руководителям управлений приступить к выполнению задач, уделив особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет увеличения производственных мощностей предприятий.

«В 2020 году в непростых условиях удалось обеспечить заказами наших производителей, в том числе небольшие предприятия, и показатель загрузки вырос до 75%, - сказал аким области. - Работу по увеличению казахстанского содержания и загрузке отечественных производителей необходимо продолжать. Адресную помощь нужно оказать и представителям сферы услуг и торговли, которая наиболее пострадала во время пандемии».





Фото Валерия Бугаева