Около 32 тысяч человек вернулись домой в пострадавших от паводков регионах РК

Берегоукрепительные работы на реке Жайык (Урал) еще не завершены. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодня 31 938 человек вернулись в свои дома. Отведена и откачена вода из 5 682 жилых домов и 2 584 дворовых территорий. На телефоны горячей линии поступило 2 213 звонков, — сказал Аскар Шарип.

По его словам, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях продолжаются берегоукрепительные работы на реке Жайык (Урал).

— В аварийно-спасательных и противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 32 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники, 768 водооткачивающих средств, 298 плавательных средств и 13 воздушных судов. Продолжают функционировать республиканские и оперативные штабы в 20 регионах, — добавил Аскар Шарип.

Пик паводков пройден во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО — Минводы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.

В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной. Об этом сообщила главный специалист информационно-аналитической группы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Жазира Кожахметова на брифинге Службы центральных коммуникаций.

Олжас Бектенов проверил берегоукрепление жилых массивов Атырау в преддверии второго пика паводков.