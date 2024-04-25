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    19:54, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 32 тысяч человек вернулись домой в пострадавших от паводков регионах РК

    Около 32 тысяч человек вернулись домой в пострадавших от паводков регионах
    Фото: акимат Атырауской области

    Берегоукрепительные работы на реке Жайык (Урал) еще не завершены. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На сегодня 31 938 человек вернулись в свои дома. Отведена и откачена вода из 5 682 жилых домов и 2 584 дворовых территорий. На телефоны горячей линии поступило 2 213 звонков, — сказал Аскар Шарип.

    По его словам, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях продолжаются берегоукрепительные работы на реке Жайык (Урал).

    — В аварийно-спасательных и противопаводковых мероприятиях задействовано свыше 32 тысяч человек и 4 тысячи единиц техники, 768 водооткачивающих средств, 298 плавательных средств и 13 воздушных судов. Продолжают функционировать республиканские и оперативные штабы в 20 регионах, — добавил Аскар Шарип.

    Пик паводков пройден во всех регионах, кроме ВКО и ЗКО — Минводы. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева.

    В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной. Об этом сообщила главный специалист информационно-аналитической группы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Жазира Кожахметова на брифинге Службы центральных коммуникаций.

    Олжас Бектенов проверил берегоукрепление жилых массивов Атырау в преддверии второго пика паводков.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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