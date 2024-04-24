В Петропавловске проходит второй этап паводка

В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной. Об этом сообщила главный специалист информационно-аналитической группы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Жазира Кожахметова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ситуация в нашей области все еще сложная. В Сергеевском водохранилище уровень воды снижается, сегодняшний показатель 3 метра 37 сантиметров. Наблюдается снижение на 19 сантиметров в сутки. В районах Г. Мусрепова, Шал акына, Есильском прошла вторая волна паводка, сейчас она проходит в Кызыжарском районе и городе Петропавловске. За последние сутки в селе Новоникольское Кызылжарского района уровень воды поднялся на 6 сантиметров, — сказала Ж. Кожахметова.

По прогнозу РГП «Казгидромет» вторая волна паводка не будет такой сильной, как первая, теперь дома подтапливать не будет.