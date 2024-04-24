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    16:57, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    В Петропавловске проходит второй этап паводка

    Паводки, Петропавловск
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    В Северо-Казахстанской области паводковая ситуация остается сложной. Об этом сообщила главный специалист информационно-аналитической группы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Жазира Кожахметова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Ситуация в нашей области все еще сложная. В Сергеевском водохранилище уровень воды снижается, сегодняшний показатель 3 метра 37 сантиметров. Наблюдается снижение на 19 сантиметров в сутки. В районах Г. Мусрепова, Шал акына, Есильском прошла вторая волна паводка, сейчас она проходит в Кызыжарском районе и городе Петропавловске. За последние сутки в селе Новоникольское Кызылжарского района уровень воды поднялся на 6 сантиметров, — сказала Ж. Кожахметова.

    По прогнозу РГП «Казгидромет» вторая волна паводка не будет такой сильной, как первая, теперь дома подтапливать не будет.

    — На сегодняшний день 764 человека вернулись в свои дома. Около 1 тысячи человек в эвакопунктах, остальные разместились у родственников. Совместными усилиями местных исполнительных органов, Национальной гвардии, частных организаций в районах и области откачано более 754 тысяч кубометров воды, укреплены дамбы. Опасность еще сохраняется, — сказала спикер.

    Теги:
    Подтопления ДЧС Северо-Казахстанская область Петропавловск СКО Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Сергеевское водохранилище Дамба Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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