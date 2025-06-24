Около 300 млрд тенге выделено на подготовку ветеринаров в Казахстане

- Правительством проводится системная работа по обеспечению продовольственной, пищевой и ветеринарной безопасности страны, включая повышение квалификации кадров, модернизацию инфраструктуры, совершенствование сервисных инструментов и усиление контрольных мероприятий в рамках концепции «Единое здоровье». В настоящее время подготовка ветеринарных специалистов осуществляется в 11 высших учебных заведениях страны. С целью повышения качества подготовки более 30 % учебных дисциплин преподается с участием отраслевых экспертов, а производственная практика организована на базе свыше 700 предприятий, - говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По его данным, на 2024–2025 учебный год выделено 1 335 образовательных грантов на сумму около 300 млрд тенге, по которым обеспечено полное освоение, что свидетельствует о стабильном спросе на данную специальность.

- Подготовка специалистов среднего звена осуществляется в 32 колледжах, ежегодно выпускающих около 1 200 человек. В рамках программы «Жас маман» в 14 колледжах внедрено дуальное обучение с участием фермерских хозяйств и ветеринарных станций. В образовательный процесс интегрированы цифровые тренажёры, модули биобезопасности, в 10 колледжах обновлено оборудование, ещё в 15 планируется модернизация в рамках Указа Президента Республики Казахстан «Об объявлении Года рабочих профессий» (от 25 декабря 2024 года № 744), - отметил Премьер-министр.

Также по его словам, дополнительно прорабатывается вопрос выделения целевых грантов на переподготовку местного населения и организацию краткосрочных курсов через центры занятости по заявкам акиматов.

- С целью повышения доступности ветеринарных услуг в отдалённых и малонаселённых сельских населённых пунктах продолжается совершенствование программы «С дипломом в село», предусматривающей подъёмное пособие до 100 МРП и льготный кредит на жильё до 1 500 МРП. С 2023 года для повышения оплаты труда работников ветеринарных организаций в соответствии с Законом «О биологической безопасности» из республиканского бюджета дополнительно выделяются трансферты в размере 10,4 млрд тенге ежегодно, - дополнил О. Бектенов.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане - нехватка агрономов и ветеринаров, а также о том, что ветеринарная наука должна развиваться с помощью искусственного интеллекта.