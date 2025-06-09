В Казахстане нехватка агрономов и ветеринаров

Казахстанские аграрии говорят о кадровом дефиците в сфере сельского хозяйства. Особенно сложным становится найти хорошего агронома, поэтому некоторым даже приходится искать кадры за рубежом.

Начинать надо с руководителей

Депутат акмолинского областного маслихата, директор ТОО «Маншук-АЭ» Тимур Пшенов солидарен: сегодня профессиональных агрономов найти очень сложно.

«Если человек окончил институт, то это еще не значит, что он стал агрономом. Когда Вы идете к врачу, то не выбираете первого попавшегося, Вы смотрите отзывы, спрашиваете рекомендации у знакомых. Так и здесь. Агроном может получить корочку, но не стать агрономом в реальности. Только около 10% от количества выпускающихся специалистов в отрасли — реальные агрономы. А от Бога агрономов среди них и того меньше — всего 1%», — поделился своим мнением аграрий.

Однако, как считает Пшенов, реформы нужно начинать даже не с агрономов, а с руководителей, ведь сегодня большинство собственников в аграрном секторе — случайные люди. Есть среди них бывшие судьи, бухгалтера, просто бизнесмены, которые купили земли, но не знают всех нюансов работы. И конечно, такому собственнику сложно найти хорошего специалиста.

«Даже имея суперсовременную технику, мы не можем повторить рекорды прошлых лет. И это говорит о некомпетентности руководителей ТОО. И помнить нужно, что ошибки в сельском хозяйстве — это, в первую очередь, продовольственная безопасность и высокие цены на продукты питания», — добавил аграрий.

Создать условия на селе

Председатель постоянной комиссии областного маслихата по аграрным вопросам и индустриально-инновационному развитию, директор ТОО «Қоржынкөл-А» Абилкайыр Ошакбаев отмечает нехватку в сельском хозяйстве не только агрономов, но и других специалистов — животноводов, механизаторов, ветеринаров и т. д.

«Зарплату мы платим, условия создаем, кормами обеспечиваем, жилье есть, воду провели, дорогу делаем, но желающих ехать в села нет. Молодежь не хочет. По статистике, только 37% казахстанцев живут в селах. После учебы стараются оставаться или в городах, или в населенных пунктах, которые ближе к городам», — говорит аграрий.

Как считает А. Ошакбаев, для решения проблемы нужно создать в селах социальные условия: строить дома культуры и центры досуга, открывать кафе.

«Все перспективы в городах, поэтому туда и едут. Мы участвуем во всех программах, но желающих нет. Даже на практику к нам приходят студенты, помогают в посевной или уборке, но по окончании учебного заведения не возвращаются», — добавляет А. Ошакбаев.

Еще одно решение проблемы аграрий видит в направлениях на работу, которые раньше получали специалисты после окончания учебного заведения. Однако сегодня почти все образование платное, и выпускники сами решают, куда ехать.

Целевая подготовка кадров отвечает на все вопросы

Актуальность вопроса нехватки кадров в сельскохозяйственной отрасли отмечает и доктор технических наук, директор международного водного центра казахского национального аграрного исследовательского университета Анатолий Рябцев.

«Для сельского хозяйства очень важно, чтобы люди целенаправленно могли готовиться. Крестьянским фермерским хозяйствам, большим ТОО — всем нужны специалисты. Раньше до 1985 года практиковался целевой набор, т. е. хозяйствующий субъект направлял определенное количество специалистов, которые ему были нужны, на обучение и оплачивал его. Сегодня сложно набрать необходимое количество нужных специалистов. Подготовка есть, но больше половины выпускников не возвращаются в свое село и в ту специальность, к которой они были подготовлены», — считает эксперт.

По мнению Анатолия Рябцева, целевую подготовку кадров испортило и ЕНТ. Оно исключает коррупцию и необъективный подход к знаниям, но в то же время порой заниженным проходным баллом на те специальности, куда требуются специалисты, создает угрозу обучить «не тех». К примеру, чтобы поступить в университет, нужно набрать 80 баллов. Но государство понимает, что нужно подготовить специалистов сельского хозяйства, и снижает проходной балл в этой отрасли. Получается, что, не поступив куда-то, абитуриенты идут по баллам в сельхознаправление, только чтобы получить высшее образование. Но по окончании вуза они, как правило, не будут работать по этой специальности.

«Считаю, что нужно вводить новую систему подготовки и новую систему набора кадров, которые не отменяют старой. Создать определенные льготы для молодежи на селе. Человек, который на селе хочет иметь знания, должен получить направление от хозяйствующего субъекта на обучение. Это уверенность в том, что он завтра вернется и будет работать. Целевая подготовка кадров отвечает на все вопросы», — добавляет эксперт.

Что думает Минсельхоз?

Как сообщили в ответ на запрос агентства Kazinform в Министерстве сельского хозяйства РК, в республике ощущается острая нехватка кадров с высшим образованием по таким направлениям, как животноводство, ветеринария, водное хозяйство и рыбоводство. Недостаёт более 5 тысяч специалистов. Особенно остро ощущается дефицит рабочих кадров, специалистов среднего звена и узких специалистов: механизаторов, операторов машинного доения, семеноводов, веттехников, менеджеров по животноводству.

На сегодняшний день государственный образовательный заказ формируется на основе прогноза потребности в трудовых ресурсах. При его формировании учитываются данные отраслевых государственных органов и местных исполнительных органов, прогнозы НПП «Атамекен» по потребностям рынка труда, а также стратегические документы. Ежегодно по республике выделяется 3046 образовательных грантов по аграрным направлениям.

Годовая потребность в кадрах составляет около 3,5 тыс. человек.

Дефицит кадров в агропромышленном комплексе, как считают чиновники, обусловлен несколькими причинами. Первая — отсутствие престижности. Работа в полях и на фермах воспринимается как тяжелый и низкооплачиваемый труд, что отталкивает молодых специалистов. Вторая — низкий уровень заработной платы. Средняя зарплата в сельском хозяйстве остается ниже, чем в других отраслях, что делает отрасль неконкурентоспособной. Третья — миграция рабочей силы. Рост оборонных заказов и зарплат в промышленности вызывает отток кадров из сельского хозяйства. Четвертая — отставание инфраструктуры. Молодые специалисты уезжают в города из-за отсутствия жилья, школ, больниц и других удобств в сельской местности. И последняя — рост потребности в персонале. Увеличение спроса на продовольствие требует больше квалифицированных работников.

«Чтобы привлечь кадры, необходимо повышать имидж аграрных профессий. Важно мотивировать молодежь достойной заработной платой и комфортными условиями жизни на селе. В настоящее время подготовкой профильных специалистов занимаются 23 вуза и 636 колледжей по республике. Однако, к сожалению, лишь около 40% выпускников трудоустраиваются и доезжают до села. Это крайне низкий показатель», — пояснили в ведомстве.

Как считают в Минсельхозе, одним из решений может стать внедрение агропрофильных классов в сельских школах.

«Местным исполнительным органам необходимо создавать условия для молодых специалистов и в полной мере реализовывать программу „С дипломом в село“. Учитывая, что уровень образования сельских школьников ниже, чем у городских, необходимо увеличить сельскую квоту на обучение по данным направлениям с 35% до 70%. Это значительно усилит государственную поддержку получения образования и обеспечит трудоустройство выпускников по специальности в сельской местности. Кроме того, в настоящее время стипендия студентов аграрных специальностей составляет 47135 тенге, тогда как по педагогическим и медицинским направлениям — 75600 тенге. Считаем необходимым уравнять размер стипендии с уровнем других приоритетных отраслей», — озвучили свои предложения в ведомстве.

Правительством для создания необходимых условий на селе реализуется Концепция развития сельских территорий, где предусмотрены мероприятия, направленные на развитие инженерной и социальной инфраструктуры.

«В селах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем жизни не стоят вопросы кадрового обеспечения по всем секторам экономики. К примеру, села Родина, Новоникольское, Наги Ильясова, Таң и Бесарық. Данный положительный опыт будет тиражироваться по всей стране», — отметили в ведомстве.

Важнейшим компонентом образовательных программ является их практикоориентированность, где особое место занимает профессиональная практика. В настоящее время аграрные университеты сотрудничают с более чем 900 предприятиями агропромышленного комплекса, из них более 200 — крупные организации.

На сегодняшний день прибывшим в села специалистам по программе «С дипломом в село» выплачивают единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП и бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья размере до 2500 МРП для районных центров и до 2000 МРП для остальных сельских населенных пунктов. В текущем году на программу предусмотрено 25 млрд тенге бюджетных кредитов.

Решат ли все принимаемые и предлагаемые государством меры дефицит кадров, покажет время. Пока же аграрии продолжают испытывать нехватку профессиональных специалистов.

Ранее сообщалось, какие регионы Казахстана столкнутся с дефицитом кадров в ближайшие годы.