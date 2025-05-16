Ветеринарная наука должна развиваться с помощью искусственного интеллекта – Ахылбек Куришбаев

Об этом он заявил на международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию казахстанской ветеринарной науки.

По мнению Куришбаева, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий повысит точность диагностики, ускорит реагирование и оптимизирует работу ветеринарных служб.

– Современная ветеринарная наука должна адаптироваться к новым вызовам, используя ИИ и цифровые технологии. Важно перевести ветеринарную документацию в электронный формат, сократить бюрократию и интегрировать блокчейн для защиты данных. IoT-устройства открывают новые возможности для автоматизации, мониторинга и анализа больших данных с прогнозированием вспышек заболеваний. Также можно использовать ИИ в диагностике и профилактике – машинное обучение для выявления патологий, роботизированные анализаторы, персонализированная профилактика на основе геномных исследований, – президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев.

Фото А.Муканова/Kazinform

Спикер отметил, что ветеринарная наука должна по-новому перестроить свою работу.

– Практически во всех областях были озвучены проблемы, связанные с ветеринарным обслуживанием животноводства и обеспечением эпизоотического благополучия. Считаю, что в решении этой проблемы институт ветеринарии должен принять самое активное участие, оказывая всю необходимую методическую и практическую помощь местным научным организациям и региональным ветеринарным организациям, – сказал он.

Отметим, что в конференции участвуют ученые и специалисты ведущих научных организаций из России, Китая, Южной Кореи, Европы, Беларуси, Грузии и Таджикистана.

Напомним, в среду Мажилис одобрил законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении. Особое внимание в проекте уделено вопросам безопасности. Системы искусственного интеллекта классифицированы по степени риска – от минимального до высокого.