Около 300 футболистов отстранены по делу о ставках в Турции

Так, по итогам масштабного расследования дела о ставках, наказаны 282 футболиста, из которых 281 получил дисквалификацию на срок от 45 дней до 12 месяцев.

Расследование охватило игроков из различных дивизионов турецкого футбола. Комитет установил факты размещения ставок и принял решение о жестких мерах, направленных на защиту спортивной целостности и предотвращение влияния азартных игр на результаты матчей.

Единственным футболистом, избежавшим нового наказания, стал Джанберк Айдемир. Как уточняется, он уже был ранее дисквалифицирован за аналогичное нарушение, поэтому повторное наказание не потребовалось.

TFF назвала это дело «одним из самых масштабных в истории турецкого футбола», подчеркнув, что борьба с участием спортсменов в беттинге является приоритетом федерации.

Полный список наказанных игроков опубликован на официальном ресурсе, доступ к которому федерация предоставила публично.

TFF отмечает, что готова сотрудничать с международными футбольными структурами и национальными органами для дальнейшего выявления нарушителей и предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что в Турции разгорается один из крупнейших скандалов в истории национального футбола.