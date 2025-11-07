РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:37, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Около 300 автомашин сопроводили на трассе в Акмолинской области

    Акмолинские полицейские проводят сопровождение автомобилей, движение которых было ограничено из-за плохих погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinforn.

    Около 300 автомашин сопроводили на трассе в Акмолинской области
    Кадр из видео

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники патрульной службы после снятия ограничений движения автотранспорта на трассах региона организовывают сопровождение транспорта. Так, 7 ноября была сопровождена колонна из 80 грузовых и более 200 легковых автомобилей. Это первое массовое сопровождение в этом сезоне, связанное с ухудшением погодных условий.

    — В условиях зимней погоды и большого потока транспорта особенно важно соблюдать дистанцию и поддерживать единый темп движения. В процессе подготовки к движению с каждым водителем была проведена профилактическая беседа по безопасности на дороге, — отметили в ведомстве. 

    Также все автомобили, участвующие в колонне, были проверены на наличие зимних шин, что является обязательным условием для безопасного передвижения в зимний период.

    Напомним, ранее сообщалось о закрытии трасс в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды.

    Теги:
    Полиция Авто Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают