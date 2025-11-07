Около 300 автомашин сопроводили на трассе в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудники патрульной службы после снятия ограничений движения автотранспорта на трассах региона организовывают сопровождение транспорта. Так, 7 ноября была сопровождена колонна из 80 грузовых и более 200 легковых автомобилей. Это первое массовое сопровождение в этом сезоне, связанное с ухудшением погодных условий.

— В условиях зимней погоды и большого потока транспорта особенно важно соблюдать дистанцию и поддерживать единый темп движения. В процессе подготовки к движению с каждым водителем была проведена профилактическая беседа по безопасности на дороге, — отметили в ведомстве.

Также все автомобили, участвующие в колонне, были проверены на наличие зимних шин, что является обязательным условием для безопасного передвижения в зимний период.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии трасс в нескольких регионах Казахстана из-за непогоды.