Около 30 спортивных и детских площадок построили в Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 29 спортивных и детских площадок построили в Алматы в рамках программы «Рухани Жаңғыру» в 2019 году. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции на площадке региональной службе коммуникаций сообщила руководитель проектного офиса Гульнар Конырова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в Алматы за 2019 год в рамках программы «Рухани Жаңғыру» реализовано 140 проектов. Одним из направлений программы является спецпроект «Туған жер», нацеленный на развитие «малой родины», вовлечение граждан к развитию родного края, а также направлен на решение социальных проблем.

В рамках спецпроекта «Туған жер» с 2017 года за счет спонсоров построено 46 объектов. В 2019 году реализовано 108 проектов.

Так, завершены реконструкция и модернизация Центрального парка культуры и отдыха с открытием скульптурного комплекса «Тенгрианский календарь», введена в эксплуатацию пристройка к школе-гимназии №105 в Бостандыкском районе на 300 мест. Завершена реставрация и оснащение приемного покоя и операционного блока детской городской клинической больницы №2. С участием спонсоров построили 29 спортивных и детских площадок. Ведется реконструкция и благоустройство главного ботанического сада за счет средств благотворительного фонда «Асыл Мирас».

Осенью этого года запланировано завершение строительства пристройки на 300 мест в школе №140 в Бостандыкском районе, модернизации десяти библиотек города, которые станут коворкинг-центрами по примеру детско-юношеской библиотеки им. Жамбыла.

Кроме того, в рамках спецпроекта работают молодежные лагеря «Smart Jastar» («Туған жер»), «Jas Kasipker», которые позволяют развивать творческий потенциал молодежи.