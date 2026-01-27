Около 30 человек погибли в США в результате зимнего шторма

Гибель людей отмечена в 11 штатах.

Нью-Йорк – 8 случаев. Люди были найдены мертвыми на улице из-за резкого понижения температуры, причины их смерти устанавливаются, сообщает ABC News.

Массачусетс – 1 случай. Снегоуборочная машина наехала на двух человек, женщина скончалась.

Огайо – 1 случай. На мужчину наехала снегоуборочная машина.

Пенсильвания – 3 случая, связанные с уборкой снега.

Луизиана – 3 случая, связанные с переохлаждением.

Техас – 3 случая. 16-летняя девушка погибла в результате несчастного случая во время катания на санках.

Арканзас – 1 случай. 17-летний парень погиб во время катания на квадроцикле.

По официальным данным, в Теннесси зарегистрировано 4 случая смерти, в Миссисипи – 2, в Канзасе – 1, Южной Каролине – 1, и Нью-Джерси – 1, сообщает ABC7 News.

По данным сайта PowerOutage.com, по состоянию на понедельник более 820 000 жителей остались без электричества, в основном на юге США, где в субботу усилился шторм, сообщает ABC News.

Ранее сообщалось, что экономический ущерб от снежной бури в США может превысить 100 млрд долларов.