Экономический ущерб от снежной бури в США может превысить 100 млрд долларов
Совокупный ущерб и экономические потери от масштабной снежной бури, затронувшей миллионы жителей США, оцениваются в 105–115 млрд долларов. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.
Компания AccuWeather, специализирующаяся на метеопрогнозах, охарактеризовала происходящее как «историческую» морозную снежную бурю. По ее данным, стихия затронула более 200 млн человек по всей стране: ряд аэропортов приостановил работу, тысячи авиарейсов были отменены или задержаны.
Даже после ослабления снегопадов сильные морозы сохранятся. Из-за обледенения линий электропередачи свыше миллиона потребителей остались без электроснабжения.
Ожидается, что для миллионов американцев расходы на отопление вырастут на 20–35%. В Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и Балтиморе спрос на отопление в период с конца января до конца февраля значительно превысит средние показатели за последние 20 лет.
В AccuWeather уточняют, что предварительные оценки учитывают ущерб более чем в двух десятках штатов и включают потери от отмен авиарейсов, приостановки работы предприятий и сбоев в цепочках поставок. Эксперты не исключают, что сильный снегопад может стать самым дорогостоящим экстремальным погодным явлением для района Лос-Анджелеса со времен масштабных лесных пожаров.