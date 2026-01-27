РУ
телерадиокомплекс президента РК
    03:36, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Экономический ущерб от снежной бури в США может превысить 100 млрд долларов

    Совокупный ущерб и экономические потери от масштабной снежной бури, затронувшей миллионы жителей США, оцениваются в 105–115 млрд долларов. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    АҚШ
    Фото: Анадолы

    Компания AccuWeather, специализирующаяся на метеопрогнозах, охарактеризовала происходящее как «историческую» морозную снежную бурю. По ее данным, стихия затронула более 200 млн человек по всей стране: ряд аэропортов приостановил работу, тысячи авиарейсов были отменены или задержаны.

    Даже после ослабления снегопадов сильные морозы сохранятся. Из-за обледенения линий электропередачи свыше миллиона потребителей остались без электроснабжения.

    Ожидается, что для миллионов американцев расходы на отопление вырастут на 20–35%. В Нью-Йорке, Филадельфии, Питтсбурге и Балтиморе спрос на отопление в период с конца января до конца февраля значительно превысит средние показатели за последние 20 лет.

    В AccuWeather уточняют, что предварительные оценки учитывают ущерб более чем в двух десятках штатов и включают потери от отмен авиарейсов, приостановки работы предприятий и сбоев в цепочках поставок. Эксперты не исключают, что сильный снегопад может стать самым дорогостоящим экстремальным погодным явлением для района Лос-Анджелеса со времен масштабных лесных пожаров.

    Теги:
    Погода Снег Мировые новости Непогода США
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор
