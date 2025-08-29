Около 2500 человек призовут в армию осенью в Туркестанской области

С сентября по 31 декабря из Туркестанской области на срочную военную службу планируется призвать около 2500 граждан.

Большая часть новобранцев — порядка 1000 человек — пополнит ряды Вооруженных сил РК. Более 350 молодых людей направят в Пограничную службу КНБ, 35 — в службу государственной охраны, свыше 900 — в Национальную гвардию и еще 30 человек — в подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.

— В июле и августе с призывниками проведены предварительные обследования. При распределении учитывались состояние здоровья, уровень образования и морально-психологическое состояние каждого молодого человека. Назначения осуществлялись исходя из потребностей Вооруженных сил и других воинских формирований, — отметил заместитель начальника областного департамента по делам обороны Жандос Кулдербаев.

Призывная кампания проводится в открытом формате. За необходимой информацией можно обращаться в департамент по делам обороны, а также в городские и районные отделы.

Кроме того, в ведомстве напомнили о льготах для граждан, прошедших военную службу.

— В течение двух лет после армии молодые люди могут поступить в вузы на платной основе по собеседованию, без результатов ЕНТ. Лучшие военнослужащие получают право на бесплатное высшее образование на основе государственного гранта. Также предоставляется возможность без экзаменов поступить на военные кафедры вузов или продолжить обучение в военных учебных заведениях Министерства обороны, — отметил старший офицер пограничной службы КНБ РК Ерболат Базаркулов.

Отметим, Минобороны подготовило поправки в Правила организации и проведения призыва. Документ размещен на портале «Открытые НПА» и вынесен на публичное обсуждение.