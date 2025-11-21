Около 250 процедурных кабинетов добровольно закрылись в ходе проверок Минздрава РК

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, продолжаются проверки частных процедурных кабинетов по республике для выявления фактов незаконной медицинской деятельности и нарушений стандартов при оказании медицинской помощи.

— В ходе обходов мониторинговые группы выявили 406 объектов, работавших с нарушениями или без необходимых приложений к лицензиям. 247 процедурных кабинетов прекратили свою деятельность добровольно после проведения разъяснительной работы. Согласно санитарным правилам, процедурные кабинеты относятся к объектам высокой эпидемиологической значимости и обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к субъектам здравоохранения, — говорится в сообщении.

Кроме того, законодательство в сфере разрешений определяет полномочия среднего медицинского персонала, предоставляющего доврачебную помощь. В рамках этих правил не предусмотрено выполнение инвазивных вмешательств, что исключает возможность оказания ряда услуг без надлежащей лицензии.

По оставшимся объектам продолжается организация проверок. На сегодня завершены внеплановые проверки в отношении 84 процедурных кабинетов.

В ходе проверок установлены следующие нарушения:

ведение медицинской деятельности без лицензии;

несоблюдение санитарных правил;

неправильное хранение лекарственных средств;

отсутствие квалифицированного медицинского персонала;

отсутствие укладок для оказания экстренной помощи.

По итогам работы составлено 122 административных протокола на сумму более 15 млн тенге.

Ранее сообщалось, что Минздрав усилит контроль за качеством и безопасностью медуслуг, оказываемых в частных процедурных кабинетах.