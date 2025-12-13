Около 250 ДТП произошло по вине пешеходов в Алматы

Начальник отдела административной практики департамента полиции Сакен Айнакулов на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил, что работа с пешеходами ведется ежедневно — так же, как и с другими участниками дорожного движения.

— За 11 месяцев к ответственности были привлечены более 49 тысяч пешеходов за нарушения ПДД. По их вине совершено 248 ДТП, в которых погибло четыре и травмировано 252 человека, — отметил он.

Для снижения количества нарушений среди пешеходов полиция усиливает дежурства возле школ, рынков и торговых центров, а также проводит профилактические акции «Пешеход» и «Внимание, дети!».

Отдельно Сакен Айнакулов подчеркнул, что вопрос об ужесточении ответственности за превышение скорости на оживленных улицах Аль-Фараби, Сейфуллина и Толе би пока не рассматривается. Однако именно на этих протяжннных и загруженных магистралях фиксируется наиболее высокий уровень аварийности. По каждому опасному участку полиция принимает оперативные меры: устанавливает дополнительные камеры, усиливает патрулирование, анализирует причины ДТП и корректирует организацию движения.

Ранее в полиции сообщили, что основной массив нарушений ПДД приходится на водителей: за этот год фото и видеокамерами уже зафиксировано около 4 млн нарушений, еще 567 965 выявили сотрудники патрульной службы.