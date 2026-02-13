Около 2200 автомобилей оказались в снежных заторах в Жамбылской области

Для обеспечения безопасности задействованы порядка 400 сотрудников полиции, которые круглосуточно контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.

Так, правоохранители оказали помощь беременной женщине-водителю грузовика, оказавшейся в снежном заторе на трассе в Жамбылской области. На перевале Куюк в Жуалынском районе полицейские помогли многодетной матери Оксане Шевчук, находящейся на восьмом месяце беременности. Женщина работает дальнобойщицей и из-за метели не смогла продолжить движение.

Сотрудники полиции напоили ее горячим чаем, обеспечили питанием и сопроводили в ближайший пункт обогрева.

— Стоим уже два дня. Сотрудники полиции делают все возможное: организовали помощь, контролируют ситуацию, поддерживают порядок, — отметил водитель Аскар Мусылманов.

В МВД сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями движение на ряде направлений временно закрыто.

Полиция призывает водителей учитывать дорожную обстановку и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Ранее из снежных заносов в Жамбылской области вызволили 80 авто.