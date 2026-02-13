РУ
    22:09, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Около 2200 автомобилей оказались в снежных заторах в Жамбылской области

    Сильный снегопад, метель и ограниченная видимость осложнили дорожную обстановку в регионе. На автодорогах области скопилось около 2200 автомобилей, передает агентство Kazinform.

    Около 2200 автомобилей оказались в снежных заторах в Жамбылской области
    Кадр из видео

    Для обеспечения безопасности задействованы порядка 400 сотрудников полиции, которые круглосуточно контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.

    Так, правоохранители оказали помощь беременной женщине-водителю грузовика, оказавшейся в снежном заторе на трассе в Жамбылской области. На перевале Куюк в Жуалынском районе полицейские помогли многодетной матери Оксане Шевчук, находящейся на восьмом месяце беременности. Женщина работает дальнобойщицей и из-за метели не смогла продолжить движение.

    Сотрудники полиции напоили ее горячим чаем, обеспечили питанием и сопроводили в ближайший пункт обогрева.

    — Стоим уже два дня. Сотрудники полиции делают все возможное: организовали помощь, контролируют ситуацию, поддерживают порядок, — отметил водитель Аскар Мусылманов.

    В МВД сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями движение на ряде направлений временно закрыто.

    Полиция призывает водителей учитывать дорожную обстановку и по возможности воздержаться от дальних поездок.

    Ранее из снежных заносов в Жамбылской области вызволили 80 авто.

    Дамира Кеңесбай
    Автор
