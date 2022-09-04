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    14:15, 04 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 200 га травы загорелось в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Шесть возгораний сухой травы на площади свыше 190 га произошло за сутки в Карагандинской области. Природные пожары возникли из-за жаркой погоды в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За прошедшие сутки на территории Карагандинской области произошло шесть возгораний сухой травы на площади более 190 га. Пожары зафиксировали на территории Каркаралинского, Осакаровского, Абайского и Шетского районов.

    Первый очаг возгорания обнаружили в Осакаровском районе, в селе Карагайлы в 10 км восточнее от села Коллективное. В степи произошло возгорание сухой травы на площади 60 га. В тушении степного пожара участвовали силы и средства ДЧС Карагандинской области: 7 сотрудников и 3 единицы техники, а также 10 работников из добровольных пожарных формирований и 2 единицы техники.

    В тот же день в Абайском районе и селе Бесоба Каркаралинского района загорелась сухая трава на площади 90 га. Пожар ликвидировали ДЧС Карагандинской области и добровольные пожарные формирования.

    Еще один очаг зафиксирован в Абайском районе вблизи села Талдыкудук. На открытой территории горела сухая трава и кустарники на площади 4 га.

    «4 сентября в 01:09 в Шетском районе, в 20 км севернее от село Каргалы произошло горение сухой травы на ориентировочной площади 40 га. Пожар ликвидировали 15 работников и 5 единиц техники в 11:00. На контроле остается возгорание сухой травы в поселке Жамбыл Шетского района», - проинформировали в ДЧС Карагандинской области.

    Причиной природных пожаров специалисты называют жаркую и ветреную погоду в регионе. Согласно данным РГП «Казгидромет», 4 сентября на территории Карагандинской области днем сохранится сильная жара до 37 градусов.

    Ранее сообщалось, что вчера природные пожары произошли в пяти регионах страны.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Карагандинская область ДЧС МЧС Происшествия Караганда Происшествия, ЧС
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