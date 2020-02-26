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Около 20 тысяч квартир будет построено в этом году в Алматы

26 Февраля 2020 17:25
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Около 20 тысяч квартир будет построено в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с руководителями строительных компаний, чтобы обсудить проблемные вопросы, касающиеся развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Темпы строительства жилья в мегаполисе остаются высокими. Если в прошлом году было введено в эксплуатацию около 2,1 млн кв. м жилья, то в текущем планируем построить порядка 2,2 млн, или 19,5 тыс. квартир, в том числе коммерческое строительство — 1553 тыс. кв. м, или 16 029 квартир, индивидуальные жилые дома - 593 тыс. кв. м, или 2374 дома. За счет средств государственного бюджета планируется возведение 64,5 тыс. кв. м или 1130 квартир.

Как отметил аким города Б. Сагинтаев, каждый новый дом — это нагрузка на систему жизнеобеспечения. К примеру, только в Наурызбайском районе в текущем году будет введено в эксплуатацию порядка 500 тыс. кв. м жилья. Возрастет нагрузка на дорожно-транспортную инфраструктуру. В этой связи, по словам акима, важно не сбавлять темпов работы по пробивке пр. Абая.

Вместе с тем, с целью сохранения доступной стоимости квартир будет рассмотрен вопрос подведения инженерных коммуникаций за счет города при строительстве домов эконом-класса.

Одним из особо важных вопросов является также возрастающая нагрузка на социальные объекты вследствие роста численности горожан. Застройщики выразили готовность участвовать в решении данной проблемы. С этой целью будут определены механизмы строительства социальных объектов при комплексной застройке, чтобы заранее учитывать нагрузку на школы, детские сады, поликлиники.

В связи с дефицитом свободных площадей совместно с участниками рынка будет актуализирована программа «Ветхое жилье». На сегодняшний день порядка 1440 домов относятся к данной категории.

Для сохранения доступной стоимости квадратных метров застройщики высказали готовность увеличить объемы закупаемых строительных и отделочных материалов у отечественных производителей. Речь идет о санфаянсе, кафеле, кабельной, сантехнической и другой продукции. Главное условие — соответствие международным стандартам качества. В этой связи по поручению акима города Б. Сагинтаева будет активизирована работа по реализации проектов в рамках программы «Экономика простых вещей» в Индустриальной зоне Алматы.

В ходе встречи застройщикам еще раз напомнили о неизменности позиции акимата о запрете строительства в историческом центре города и точечной застройки на участках, расположенных во дворах.

«Город растет, строительство будет оставаться ведущим драйвером экономики мегаполиса. При этом важно соблюдать интересы всех сторон – акимата, застройщиков и жителей. Этого можно достичь при открытом диалоге. Будем вести его на постоянной основе», — подчеркнул аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, подводя итоги встречи.


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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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