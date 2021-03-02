Около 20 млрд тенге направят в этом году на ремонт дорог в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам года в Туркестанской области завершен ремонт и введены в эксплуатацию 828 объектов, свыше 1,5 тысячи км дорог и улиц. Масштабная работа продолжится и в этом году. В 2021 году планируется довести долю автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 81,4%. Об этом было сказано в ходе аппаратного совещания под председательством акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Отметим, по области протяженность автомобильных дорог и улиц населенных пунктов составляет 17 637 км. В минувшем году на развитие автомобильных дорог из бюджета было выделено 54,8 млрд тенге. По словам руководителя областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролана Ибрагимова, в текущем году на развитие дорожной отрасли из бюджета намерены направить 19,9 млрд тенге. Планируется охватить 156 объектов, или 538 км дорог и улиц населенных пунктов.

В текущем году ожидается ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу в аэропорт города Туркестана, автомобильные дороги в направлениях Туркестан - Кентау, Туркестан - Балтаколь, Кентау - Ащысай, Шымкент - Аксукент, Аксукент - Карамурт, Шымкент - Сайрам, Шарапхана - Жанабазар. Кроме того, планируется завершить работы по реконструкции автомобильных дорог областного значения в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах.

В апреле также введут в эксплуатацию 16,3 км автодороги к аэропорту города Туркестана. На сегодняшний день ведется средний ремонт дороги Туркестан - Кентау протяженностью 19 км. В том числе прокладывают тротуары, велодорожки, устанавливают опоры освещения. В то же время начат ремонт 26,6 км подъездной дороги к областному центру от города Кентау.

Наряду с этим, капитальным и средним ремонтом охвачено 113,2 км автомобильных дорог в направлениях Туркестан - Балтаколь, Туркестан – Карнак - Кентау, Кентау - Ащысай. Ремонтные работы полностью завершат до конца года.

Вместе с тем в настоящее время ремонтируется более 50 км автомобильных дорог в направлениях Шымкент - Аксукент, Аксукент - Карамурт, Шымкент - Коксаек. Все работы будут завершены в этом году. Помимо этого, в Мактааральском, Жетысайском и Келесском районах ремонтируют около 50 км дорог. Также на территории этих районов обновляют 11 дорог общей протяженностью 184,6 км. Эти дороги сдадут в эксплуатацию в сентябре текущего года.