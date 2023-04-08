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Около 2 тысяч голов скота выдано в качестве товарных кредитов сельчанам Актюбинской области

Самал Ендибаева
8 Апреля 2023, 10:41
Около 2 тысяч голов скота выдано в качестве товарных кредитов сельчанам Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Около 2 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота выдано сельчанам в качестве товарных кредитов в рамках проекта «Ауыл аманаты» в Актюбинской области. Также было одобрено более 360 бизнес проектов. О ходе реализации проекта говорили на заседании постоянных комиссий областного маслихата с участием акима Актюбинской области Ералы Тугжанова, депутатов Мажилиса Парламента Казыбека Алишева и Аскара Садыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления сельского хозяйства Актюбинской области, в проекте участвуют 134 сельских округа, шесть малых городов, жители которых на сегодня подали 714 заявок на реализацию различных проектов по растениеводству, птицеводству, тепличному делу и др.

Было одобрено более 360 проектов. В среднем, еженедельно одобрение получают около 100 проектов. На условиях товарного кредитования 135 семьям уже выдано почти 2 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота. Условия кредитования максимально упрощены - процентная ставка составляет всего 2,5%, предоставляются кредитные каникулы и гибкий график погашения.

«Во исполнение поручения Главы государства с прошлого года в регионе реализуется проект «Ауыл аманаты». У нас данный проект был преобразован в полноценную концепцию по комплексному развитию села, в котором предусмотрены не только вопросы занятости, но и продовольственной безопасности, повышения уровня образования, здравоохранения, благоустройства сельских населенных пунктов. Конечная цель концепции - сохранение села, повышение благосостояния и снижение оттока населения», - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.

Депутаты задали дополнительные вопросы по проекту и выдвигали свои предложения.

Казыбек Алишев отметил, что претенденту на льготный займ необходимо сдать 16 различных документов.

«Может есть необходимость и возможность в сокращении списка?» - обратился к представителям государственных органов депутат Мажилиса.

Представители управления сельского хозяйства сообщили, что большинство документов можно получить в несколько кликов на сайте egov.kz. При этом специалисты в сельских округах помогают собирать документы, разработать бизнес-план.

Кроме того, участников проекта обучают ведению дела в рамках выбранного ими направления. Сопровождение будет идти вплоть до вывода готовой продукции на рынок.

Прозвучали вопросы о контроле качества за планируемой к производству продукцией, реализации выращенных овощей, налаживании переработки, усилении информационно-разъяснительной работы.

«Если у вас есть предложения касательно данного проекта, мы готовы их выслушать, открыты к диалогу. Особенность проекта «Ауыл аманаты» в том, что он реализуется не только за счет бюджета, но и за счет спонсорских средств. Я призываю вас вместе с нами принять участие в реализации проекта на благо народа. Мы должны системно работать в тесном контакте, чтобы сохранить и улучшить села. В заседании участвуют председатели районных маслихатов, есть депутаты, избранные из районов по одномандатным округам. За вами проблемы, вера и надежда избирателей, поэтому призываем вас содействовать охвату проектом «Ауыл аманаты» всех, даже самых отдаленных сел. Очевидно, что это возможность улучшить быт, повысить уровень доходов, решить многие социальные проблемы», - подчеркнул Ералы Тугжанов.


Актюбинская область   Сельское хозяйство   Регионы   Ералы Тугжанов  
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