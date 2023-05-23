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Около 2 млрд тенге выделило Правительство для ремонта котельных Кокшетау

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Мая 2023, 08:14
Около 2 млрд тенге выделило Правительство для ремонта котельных Кокшетау Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки региональных ТЭЦ и других теплоисточников к предстоящей зиме Правительство РК выделило из своего резерва свыше 1,9 млрд тенге для проведения ремонтных работ на котельных города Кокшетау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Жители города обеспечиваются теплом за счет работы двух котельных – РК-1 (1977 г.) и РК-2 (1998 г.). На первой установлено 3 газомазутных котла общей мощностью 294 Гкал/час, на второй – 3 пылеугольных котла мощностью 280 Гкал/час. Износ оборудования на данных теплоисточниках на сегодняшний день является высоким.

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Для подготовки к зиме там планируется провести ремонтные работы, которые затронут дымовые трубы, непосредственно котлоагрегаты, газоходы, воздухоподогреватели и т.д. В результате должно быть обеспечено бесперебойное прохождение отопительного сезона 2023-2024 годов и последующих.

Стоит отметить, что сегодня на фоне запуска новых предприятий и развития местной экономики в целом ведется проработка строительства полноценной теплоэлектроцентрали, которая позволит обеспечить растущие потребности Кокшетау.


Правительство РК   Акмолинская область   ЖКХ   ТЭЦ  
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