Около 170 млн тенге штрафов за мусор выписали в Алматинской области

В Алматинской области за последние два года зафиксировано 4866 случаев загрязнения общественных мест и 46 300 нарушений правил благоустройства. Общая сумма наложенных штрафов превысила 169 млн тенге, передает агентство Kazinform.

Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности департамента полиции, полковник полиции Рахым Толокулов.

По его словам, с начала года в регионе выявлено более 10 тысяч административных правонарушений. Из них 239 фактов связаны с загрязнением мест общего пользования, еще 9878 — с нарушением правил благоустройства территорий. Нарушителям уже выписаны штрафы на сумму свыше 10 млн тенге, из которых взыскано порядка шести млн тенге.

Спикер отметил, что работа по выявлению нарушений ведется не только в ходе рейдов и патрулирования, но и через мониторинг социальных сетей.

— С начала года через мониторинг интернета выявлено 24 стихийные свалки. Всего за два года обнаружено 82 незаконных места складирования мусора, из которых 65 уже ликвидированы. Все материалы по выявленным фактам направляются в департамент экологии для принятия соответствующих мер, — сказал он.

Для усиления контроля в регионе созданы 30 мобильных групп с участием сотрудников полиции, природоохранных органов, волонтеров, общественных активистов, представителей бюджетных организаций и бизнеса. В рейдовых мероприятиях задействованы 338 человек, из которых 313 — сотрудники полиции.

С начала года проведено 350 рейдов. В полиции подчеркивают, что работа по выявлению нарушителей и ликвидации стихийных свалок будет продолжена в усиленном режиме.

Отметим, что со 2 марта этого года акиматы всех областей Казахстана, а также городов Астаны, Алматы и Шымкента получили полномочия составлять административные протоколы за загрязнение общественных мест.

