Почти 1,5 млрд тенге казахстанцы заплатили за плевки, окурки и мусор

За загрязнение общественных мест предусмотрена административная ответственность согласно статье 434-2 Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП РК).

Первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Руслан Алькенев отметил, что статья 434-2 охватывает все виды нарушений, связанных с загрязнением мест общего пользования, парков и скверов, включая выброс коммунальных отходов в неустановленных местах. В связи с этим Комитет предоставил общую статистику по статье, которая учитывает плевки, окурки, бытовой мусор и другие подобные нарушения.

Общая статистика по нарушениям

В 2025 году по стране было зарегистрировано 102 984 материала по статье 434–2 КоАП, из которых к ответственности привлечено 99 522 человека. Общая сумма взысканных штрафов составила 1,46 млрд тенге.

За первый квартал 2026 года зарегистрировано 8 643 материала, привлечено к административной ответственности 6 107 человек, а сумма взысканных штрафов составила 106,5 млн тенге.

Регионы-лидеры по нарушениям

В 2025 году наибольшее количество правонарушений по статье 434–2 КоАП зафиксировано в Туркестанской области — 17 269 случаев, а также в Астане — 13 268 случаев.

За первый квартал 2026 года лидируют Туркестанская область (2 630 фактов) и Кызылординская область (673 факта).

Фиксация нарушений с помощью камер

Мы также поинтересовались, фиксируются ли подобные нарушения с помощью дорожных камер, к примеру плевки из автомобилей. В Комитете пояснили, что в Единый реестр административных производств (ЕРАП) пока не поступают материалы по статье 434–2 КоАП, зафиксированные контрольно-измерительными техническими средствами (дорожными камерами).

Отмечается, что Комитет не располагает информацией о технической возможности камер фиксировать подобные нарушения, поэтому данные о привлечении автовладельцев таким способом предоставить невозможно.

Повторные нарушения

За повторное совершение правонарушения в течение года предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 434–2 КоАП — штраф в размере 20 МРП или общественные работы на срок 80 часов.

По данным ЕРАП, в 2025 году за повторные нарушения привлечено 13 306 лиц, а за первый квартал 2026 года — 4 952 человека.

В ведомстве подчеркнули, что формирование правовой статистики осуществляется на основе данных, поступающих от субъектов правовой статистики, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах».

Профилактика правонарушений

Министерство внутренних дел подчеркивает важность профилактики плевков в общественных местах. Для этого проводятся: профилактические беседы и лекции в школах и вузах; информационные кампании через СМИ; повышение правосознания граждан и поддержание общественного порядка.

Ранее в МВД поделились статистикой за три года — с 2022 по 2024-й. За этот период по статье 434–2 КоАП («Загрязнение мест общего пользования») было зарегистрировано около 400 тысяч правонарушений.