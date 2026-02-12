РУ
    00:28, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Около 1500 призывников не прибыли по повестке в Атырауской области

    В прошлом году в Атырауской области около 1500 жителей не явились в военкомат в установленный срок после получения повестки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    шеврон Национальная гвардия, Нацгвардия
    Фото: Kazinform

    По данным департамента по делам обороны региона, граждане, состоящие на воинском учете, часто не реагируют на SMS-уведомления и повестки, направляемые через портал электронного правительства. Из-за этого они не приходят вовремя.

    Согласно законодательству, после получения уведомления гражданин обязан в течение трех дней явиться в местное подразделение. Для розыска лиц, не отреагировавших на повестку, привлекались сотрудники полиции.

    В прошлом году на военную службу были призваны 1400 жителей региона. Фактов уклонения от службы не зафиксировано. Штрафы и меры ответственности не применялись.

    В департаменте отметили, что мужчины часто не обновляют данные о месте проживания и работы.

    — Гражданам, получившим повестку, необходимо своевременно обновлять статус в личном кабинете на портале eGov. В случае обучения в вузе призывник должен загрузить подтверждающий документ и уведомить органы военного управления. В течение трех дней ему присваивается статус отсрочки, — сообщил заместитель руководителя департамента по делам обороны Атырауской области Жасулан Сатыбалдиев.

    В департаменте напомнили, что при наличии уважительных причин гражданин может оформить отсрочку от службы. Она предоставляется по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, а также при нахождении под следствием.

    Отметим, что офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане. 

    Данагуль Карбаева
