Около 1500 призывников не прибыли по повестке в Атырауской области
В прошлом году в Атырауской области около 1500 жителей не явились в военкомат в установленный срок после получения повестки, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным департамента по делам обороны региона, граждане, состоящие на воинском учете, часто не реагируют на SMS-уведомления и повестки, направляемые через портал электронного правительства. Из-за этого они не приходят вовремя.
Согласно законодательству, после получения уведомления гражданин обязан в течение трех дней явиться в местное подразделение. Для розыска лиц, не отреагировавших на повестку, привлекались сотрудники полиции.
В прошлом году на военную службу были призваны 1400 жителей региона. Фактов уклонения от службы не зафиксировано. Штрафы и меры ответственности не применялись.
В департаменте отметили, что мужчины часто не обновляют данные о месте проживания и работы.
— Гражданам, получившим повестку, необходимо своевременно обновлять статус в личном кабинете на портале eGov. В случае обучения в вузе призывник должен загрузить подтверждающий документ и уведомить органы военного управления. В течение трех дней ему присваивается статус отсрочки, — сообщил заместитель руководителя департамента по делам обороны Атырауской области Жасулан Сатыбалдиев.
В департаменте напомнили, что при наличии уважительных причин гражданин может оформить отсрочку от службы. Она предоставляется по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, а также при нахождении под следствием.
Отметим, что офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане.